(Görüntülü Haber) İzmir'de Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası 8'li Finali başlıyor

Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,() Bornova Atatürk Spor Salonu'nda yarın start alacak PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası 8'li Final maçları için basın toplantısı düzenlendi, eski milli basketbolcu ve Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Beşok'un adının verildiği antrenman salonu da hizmete açıldı. Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Ömer Onan, İzmirli sporseverlerin turnuvayı büyük ilgiyle takip edeceğine inandığını söyledi. 4 Mart'ta sona erecek organizasyonunun heyecan dolu geçeceğini ifade eden Onan, şöyle dedi: "Turnuvaya sponsor olan PTT ailesine teşekkür ediyorum. Ayrıca maçları yayınlayacak TRT'nin de kadın basketboluna verdiği destek bizi mutlu ediyor. Bornova Atatürk Spor Salonu çok güzel bir salon. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya da çok teşekkür ediyorum ve 8 takıma da başarılar diliyorum." Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ise Kadınlar Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmaktan dolayı grurur duyduklarını belirtti, şöyle devam etti: "Karşılaşmaları salonumuza veren Türkiye Basketbol Federasynu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ve yöneticilerine teşekkür ederim. Kupa boyunca en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız. İzmirlileri sporu ve sporcuyu desteklemeye bekliyoruz. Bizim için bu turnuva bir ilk olacak, buradaki misafirperverlik diğer organizasyonlar açısından önemli." Hüseyin Beşok ise İzmirliler'in Bornova Atatürk Salonu'nu en doldurup, takımlarına destek olacağına inandığını dile getirdi. 8 TAKIM KATILIYOR Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk 8'de bitirmeyi başaran Bellona AGÜ, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Yakın Doğu Ünivsitesi yarın başlayacak PTT Türkiye Kupası için sahne alacak. Bornova Atatürk Spor Salonunda eleme usulüyle oynanacak müsabakaların ilki yarın saat 13.00'te Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona AGÜ arasında oynanacak. Günün diğer maçları saat 15.15'te Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, 17.30'da İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş ve 19.45'te Galatasbaray-Yakın Doğu Üniversitesi arasında yapılacak. İlk günün galipleri perşembe günü aynı salonda saat 16.00 ve 18.15'te yarı final maçlarına çıkacak. Final müsabakası ise 4 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. HÜSEYİN BEŞOK'UN GURURU Bornova Atatürk Spor Kompleksi içerisinde inşaası tamalanan, eski milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Beşok'un ismi verilen antrenman sahası da resmen hizmete girdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Hüseyin Beşok'un Çamdibi'nden yetiştiğini hatırlatarak, "Kendisi milli takımlarda İzmir'i en iyi şekilde temsil etmiş biri. İçimizden yetişen Hüseyin Beşok'un ismini antrenman salonu ile ölümsüzleştireceğiz. Yeni 12 dev adamlar, Türk sporuna örnek olacak sporcular burada yetişecek" dedi. Hüseyin Beşok ise kariyerinde bir çok maça çıktığını ve kupalar kazandığını, ancak şimdiki heyecanının daha fazla olduğunu açıklarken şöyhle dedi: "Adımın verildiği antrenman salonunun Atatürk Spor Kompleksi içinde olması çok önemli. Olgun Atila'ya çok teşekkür ederim. Ben Çamdibi Bornova doğumluyum. Federasyon olarak da bu tarz tesisleri çoğaltmaya çalışacağız." Törene Beşok'un eşi Türkan Beşok'un yanı sıra çocukları Kaan, Zeynep ve Onur Beşok da katıldı. Ardından Beşok, Ömer Onan ve eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, potaya atış yaptı.