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(Görüntülü Haber) İzmir'de 8 bin kişi umuda koştu

Mustafa KÖPRÜLÜ  İZMİR, ()   OMURİLİK felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de düzenlenen Wings For Life World Run koşusu bu yıl...

Mustafa KÖPRÜLÜ  İZMİR, ()


 

OMURİLİK felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de düzenlenen Wings For Life World Run koşusu bu yıl üçüncü kez İzmir'de gerçekleştirildi.

Tekerlekli sandalyeli katılımcıların da yarıştığı organizasyonda Türkiye'nin bir çok ilinden gelen 8 bin kişi hem yarışmak hem de bağış yapmak için bir araya geldi. İzmir Fuarı Lozan Kapısı'nda startı saat 14.00'te verilen koşuya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş'ın tekerlekli sandalyesini itti.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı WFL World Run'da bando eşliğinde eğlenen 7'den 70'e tüm yarışçılar asıl amaçlarının omurilik felcine dikkat çekmek ve bağış yaparak organizasyona katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Bu yıl 12 ülkede aynı anda start alan koşu başladıktan yarım saat sonra harekete geçen ve 15 kilometre hızla ilerleyen, ralli pilotu Murat Bostancı'nın kullandığı yakalama aracına yakalanan katılımcılar için yarış sona eriyor. Alsancak, Altınyol ve Karşıyaka istikametinde gerçekleşen koşu Foça yönünde devam ediyor. Yarışa her yıl olduğu gibi yine pek çok ünlü isim de katılarak farkındalık yarattı.

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