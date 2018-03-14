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(Görüntülü Haber) İstanbul'da Alex izdihamı

Uğur DEMİRKIRDI - ALİ DANAŞ - İBRAHİM ALİOĞLU - İSTANBUL / Binlerce futbolsever Alex de Souza'yı görebilmek için AVM'nin içinde 100'lerce metre kuyruk oluşturdu. Fenerbahçeli eski futbolcu Alex De Souza D&R tarafından İstanbul'da...

Uğur DEMİRKIRDI - ALİ DANAŞ - İBRAHİM ALİOĞLU - İSTANBUL / Binlerce futbolsever Alex de Souza'yı görebilmek için AVM'nin içinde 100'lerce metre kuyruk oluşturdu. Fenerbahçeli eski futbolcu Alex De Souza D&R tarafından İstanbul'da taraftarlarla buluşturuldu. Emaar Square Mall alışveriş merkezi içinde yer alan D&R mağazasındaki kitap imza töreni öncesinde binlerce sarı lacivertli taraftar izdiham yaşanmasına sebep oldu. Alex'in biyografisinin anlatıldığı kitabı imzalatmak ve Brezilyalı yıldızı görmek için sabahın erken saatlerinde AVM'ye gelerek uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla da AVM'yi inletti. Sadece Fenerbahçeli taraftarların değil, Beşiktaş, Trabzonsporlu ve Galatasaraylı taraftarlar da Alex için D&R mağazasına akın etti. Brezilyalı oyuncuyu çok sevdiklerini belirten taraftarlar, günlerce Alex'i bekleyebileceklerini ifade ettiler.

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