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(Görüntülü Haber) Isparta Davrazspor grup şampiyonu

Mesut MADANBURDUR, () BURDUR'da yapılan U-19 Türkiye Futbol Şampiyonası 1'inci Kademe Grup maçları sonunda Isparta Davrazspor şampiyonluğa ulaştı. Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda 4 gün süren ve iki grupta 6 takımın mücadele ettiği turnuvada...

Mesut MADANBURDUR, () BURDUR'da yapılan U-19 Türkiye Futbol Şampiyonası 1'inci Kademe Grup maçları sonunda Isparta Davrazspor şampiyonluğa ulaştı. Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda 4 gün süren ve iki grupta 6 takımın mücadele ettiği turnuvada A Grubu birincisi Isparta Davrazspor ile B Grubu birincisi Denizli Yeşilköyspor karşı karşıya geldi. Abdullah İnan, Tayfun Ataman ve Mahmut Delimazı hakem üçlüsünün yönettiği ve ikinci yarısı sağanak yağış altında oynanan karşılaşmada rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Isparta Davrazspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu ve ikinci kademe müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı. Karşılaşma sonunda Isparta Davrazspor'a Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım tarafından plaket verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Seremoniden detaylar - Maçtan görüntüler - Isparta Davrazpor'un golü ve sevinci - Maç sonu sevinç detayları - Plaket verilmesi (FOTOĞRAFLI) (Tür: Spor)

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