Haber-Kamera Hakan TARHAN İstanbul,()Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İsmail Kurt, son yolculuğuna uğurlandı. İsmail Kurt için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören yapıldı. Daha sonra Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazıyla İsmail Kurt'un naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(Görüntülü Haber)İsmail Kurt son yolculuğuna uğurlandı
Haber-Kamera Hakan TARHAN İstanbul,()Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İsmail Kurt, son yolculuğuna uğurlandı. İsmail Kurt için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören yapıldı. Daha sonra Karacaahmet...
28 Şubat 2017 Salı 15:34
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