(Görüntülü Haber) İslam Oyunları'nda tarihi olay, bir yarışma iki altın



ERCAN ATA BAKÜ,()

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5. gününde Türk atletizm oyunlar tarihine girecek bir olay yaşandı.

Kadınlar Sırıkla Atlama yarışmalarında Buse Arıkazan ve Demet Parlak aldın madalya kazandı. Her iki Türk sporcuda yarışmada son haklarında 4.15 atlayarak altın madalyaya ortak oldular. Rakiplerinin bu yüksekliği atlayamamaları nedeniyle iki Türk sporcu aynı derecede birlikte yarışmak istemediler ve altın madalya sayısı ikiye çıktı. Berabere kalan iki türk sporcuda altın madalya kazanmış oldular.