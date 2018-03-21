(Görüntülü Haber) İrlanda Cumhuriyeti, Türkiye A Milli Futbol Takımı maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), () Türkiye A Milli Takımı'nın Antalya'da özel maçta karşılaşacağı İrlanda Cumhuriyeti takımı, maç hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı, Türkiye ile Antalya Stadyumu'nda 23 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynayacağı maç için teknik direktör Martin O'Neill yönetiminde çalışmalarına devam etti. İrlanda takımı, sabah antrenmanına düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda, futbolcular daha sonra 3 bölüme ayrılarak 5'e 2 çalıştı. Teknik direktör Martin O'Neill antrenmanın son bölümünde ise cuma günü oynanacak maçın taktik çalışmasını yaptırdı. İrlanda Milli Takımı, son çalışmasını yarın karşılaşmanın oynanacağı Antalya Stadyumu'nda yapacak. İrlanda'nın 30 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: KALECİ: Rob Elliot (Newcastle United), Colin Doyle (Bradford City), Kieran O'Hara (Manchester United), Keiren Westwood (Sheffield Wednesday) DEFANS: Seamus Coleman (Everton), Cyrus Christie (Fulham), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Declan Rice (West Ham United), John Egan (Brentford), Shane Duffy (Brighton & Hove Albion), Ciaran Clark (Newcastle United), Kevin Long (Burnley), Alex Pearce (Derby County), Darragh Lenihan, Derrick Williams (Blackburn Rovers), Greg Cunningham (Preston North End), Enda Stevens (Sheffield United) Orta Saha: Alan Judge (Brentford), Conor Hourihane (Aston Villa), Jeff Hendrick (Burnley), Harry Arter (Bournemouth), David Meyler (Hull City), Eunan O'Kane (Leeds United), Liam Kelly (Reading), Alan Browne, Daryl Horgan (Preston North End), James McClean (West Bromwich Albion) FORVET: Shane Long (Southampton), Scott Hogan (Aston Villa), Sean Maguire (Preston North End) AY-YILDIZLILAR YARIN ANTALYA'YA GELECEK Türkiye A Milli Takımı, 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarını teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın Riva'daki antrenmanın ardından saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket edecek. A Milli Takım, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de kampa girecek. İKİ TEKNİK ADAM BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK Diğer yandan İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü Martin O'Neill, 22 Mart Perşembe günü saat 17.30'da, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise saat 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Antalya Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, basın toplantısından sonra son antrenmanını burada yaparak maç saatini bekleyecek.