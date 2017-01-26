(Görüntülü Haber) İnegölspor Ergün Penbe'ye emanet

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, teknik direktörlük koltuğuna Galatasaray'ın efsane kadrosunda yer alan Ergün Penbe'yi getirdi. Kulüp Başkanı Timur Erezsarı ve yönetim kurulu üyeleri ile Ergün Penbe ve ekibinin katıldığı imza töreni kulüp tesislerinde yapıldı. Penbe, törende kendisini 1,5 yıllığına İnegölspor'a bağlayan imzayı atarak objektiflere poz verdi. İmza töreninde konuşan İnegölspor Başkanı Timur Erezsarı şunları söyledi Yeni hocamız Ergün Penbe ile birlikteliğimizi nişane etmek için toplandık. Yönetime geldiğimiz ilk andan itibaren İnegölspor'un başarısı için çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık ama maraton devam ediyor, elimizden geldiğince kulübümüze faydalı olmaya çalışıyoruz. Takımı Ergün Penbe hocamız çalıştıracak. İnşallah arzu ettiğimiz çıkışı kendisiyle yakalayacağız. Kendisi Türk futboluna damga vurmuş bir isim. Başta camiamız ve İnegöl olmak üzere herkese hayırlı olsun dedi. PENBE ZORU BAŞARMAK İSTİYORUZ İnegölspor'un yeni teknik direktörü Ergün Penbe ise, uzun bir ara verdiğini hazırlatarak, Onun heyecanını yaşıyorum. İyi bir kulübe geldim. Bana güvendikleri için başkan ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince çalışıp ekibi iyi yerlere getirmek istiyoruz. Zoru başarmak istiyoruz. Kalan 15 maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp lig sonunda ilk 5'e girmek istiyoruz. İşimiz zor ama 3 puanlı sistemde ulaşılamayacak bir şey yok. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Hedefimiz bu yönde dedi. Penbe, İnegölspor'u aralarında kaleci antrenörünün de bulunduğu 5 kişilik ekiple çalıştıracak. Soruları da yanıtlayan Penbe Başkan ve yönetimim çok iyi transferler yapmış. Onun dışında bir istişare yaparak gerekli yerlere kulübün ekonomik yapısı doğrultusunda takviyeler yapabiliriz. Kulübü zor durumda bırakmak istemiyoruz. Ekonomimize uyuyorsa gerekli yerlere transfer yaparız dedi. İYİ OYUNU SKORA YANSITACAĞIZ Penbe Tuzlaspor ve Ankaragücü maçları bizim için çok önemli. Oralardan alacağımız puanlar önümüzü görmemiz açısından çok önemli. İnegölspor'u araştırdım. 11 maç berabere kalmışlar, bunun 3-4 tanesini kazansalardı fikstürde farklı yerlerde olurlar. Lig 1'incisinin 3 mağlubiyeti var İnegölspor'un 4. İyi bir takım. Oyunu skora yansıtmakta sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıları aşmayı umuyoruz dedi. AKMAN, ANLAŞMADA ETKİLİ OLMADI Penbe, Ayhan Akman ile ilgili bir sorusu üzerne de İnegölspor'a gelmemde Ayhan Akman faktörü yok. Yalnızca bünyemize kattığımız yeni oyuncu için bilgi almak maksadıyla kendisiyle görüştük dedi.