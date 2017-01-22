Ercan ATA/ANKARA, () - BEYİN kanaması tanısıyla dün hastaneye kaldırılan ve bugün hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın, 2012 yılında Gençlerbirliği yetkilileri tarafından belgeseli çekilmişti. Efsane başkan Cavcav’ın hayatını anlatan, “Büyük Başkan İlhan Cavcav” belgeseli, kulüp adına 2012 yılında Hakan Kaynar ve Ali Ekber Düzgün tarafından hazırlanırken, belgeselin yönetmenliğini ise Alper Tunga Özdemir yapmıştı.
(Görüntülü Haber) İlhan Cavcav'ın hayatı belgesel olmuştu
Ercan ATA/ANKARA, () - BEYİN kanaması tanısıyla dün hastaneye kaldırılan ve bugün hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın, 2012 yılında Gençlerbirliği yetkilileri tarafından belgeseli çekilmişti. Efsane...
22 Ocak 2017 Pazar 15:30
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