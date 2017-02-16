(Görüntülü Haber) Igor Tudor imzaladı (3)

"BENİM TEK AMACIM VAR O DA GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPMAK" Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Igor Tudor, tören sırasında açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılı takımın yeni teknik patronu Tudor, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve tek hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. "BENİM TEK AMACIM VAR O DA GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPMAK" Takımı nasıl bir futbol oynatacağı ile ilgili soruya Hırvat teknik adam "Ben bir hoca olarak sisteme önem vermiyorum. Benim için asıl önemli olan takım ruhu. Sahada takımın gösterdiği reaksiyon. Saha içinde bir oyuncunun 10 metre geride 10 metre önde olması sistemi değiştirebiliyor. Benim şuan odaklandığım konu defans yaparsak da takım olarak, hücüm için de takım olarak birlikte yapmak. Bunu yapmak kolay değil ama yapacağız" dedi. "Önümüzdeki yıl başka bir takımdan teklif gelmesi durumda Galatasaray'dan da ayrılırmısınız ?" sorusuna Tudor "Şimdiden önümüzdeki yılı konuşmak anlamsız. Önemli olan şu anki 14 maç. Onlara odaklanmamız lazım. Benim tek amacım var o da Galatasaray'ı şampiyon yapmak" diye konuştu. "EVET BEŞİKTAŞ İÇİN DEDİKLERİM DOĞRU" Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, Karabükspor'un başındayken Beşiktaş'ı şampiyon olacağını söylediği hatırlatılınca şu yanıtı verdi: "Evet Beşiktaş için dediklerim doğru. Ama ben şimdi buradayım ve takımı şampiyon yapmak için geldim. Ben, bu takımı şampiyon yapmak için elimden geleni yapacağım. Her maçı kazanarak hedefimize yürümek istiyoruz" yanıtını verdi. "38 YAŞINDAYIM AMA BEN KENDİMİ DAHA YAŞLI HİSSEDİYORUM" 38 yaşında olaması hakkında gelen soruya ise Hırvat teknik adam "Futbola başladığımdan beri baskı ile büyüdüm. Evet şimdi 38 yaşındayım ama ben kendimi daha yaşlı hissediyorum. Bakıldığında tecrübe önemli ama önemli olan ne bildiğimiz içimizdeki yetenek. Bazen 35-40 yaşında hoca da yeterli olabilir. O mantığa bakarak tecrübe kıstas yapılırsa 80 yaşında hoca en iyi hoca diyebiliriz. Bu işin yaşı olmaz" şeklinde konuştu. "ONLARIN LİMİTLERİNİ ZORMALAYA ÇALIŞACAĞIZ" Antrenman teknikleri ve ağır idman yaptırması ile ilgili soruya "Öncelikle PAOK'da 45 sakatlık yaşandığı gerçeği yansıtmıyor. Sadece ortalamanın biraz üstü antrenman yapıyoruz. Tabii Galatasaray'da nasıl yöneteceksiniz diyorsanız bu tamimi ile oyuncular ile alakalı. Antrenmanları gün gün düşüneceğiz. Onların limitlerini zormalaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. "BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE TAKIMDA SOMUT ANLAMDA BİRŞEYLER DEĞİŞTİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ" Hedeflerini iyi futbolu dolu tribünlerde oynamak olduğunu belirten Tudor "Umarım taraftarın şimdiki ilgisi giderken de aynısı olur. Bu hikaye çok basit, iyi oynadığınız ve takım ruhunu ortaya çıkardığınız sürece taraftarlar destek verecektir, iyi oynamadığınız sürece de taraftarlar destek vermeyecektir. Taraftar için şunu demek istiyorum, takımı en iyi şekillde oynatıp taraftarı tribünlere çekmek istiyoruz. İyi oynadığımız sürecede taraftarların stada geleceğini düşünüyorum." Karabükspor ve Başkan Feridün Tankut hakkında ve ligin geri kalanı hakkında ise Tudor şunları söyledi: "Karabük ile sözleşme imzaladığımız zaman ilk hedef takımı ligde tutmaktı. Şu zamana kadar gösterdiğimiz performansa bakarsak Karabük ligde 27 puan topladı ve 14 maç daha var 3 galibiyet daha aldıkları takdirde ligdi kalacaklarını düşünüyorum. Eski başkanımada minnettarım ama yaptığı açıklamaları yanlış. Nasıl bir hoca lig bitmeden takımdan gönderilmesi etik oluyorsa bu durumda etiksiz bir durum yok. Galatasaray gibi büyük bir camida oynuyorsanız hücüm hattı önemli tabii ama dün oyuncularımada söyledim defans yapmakta çok önemli. Takım halinde egoları unutarak herkes takıma faydalı olmalı. Sneijder'de çok önemli isim o da sezon sonuna kadar bize başarımız için yardımcı olacak. Conte'yi çok seviyorum. Bir çok iyi hoca ile çalıştım ve hepsinden bir şeyler aldım. Kimse Conte olamaz yada Simeone olamaz ama hepsinden bir şeyler alıp kendi vizyonuzu yaratmak önemli olan Takımla ilgili bir gözlemim var tabii ama şu anda oyuncu karakterlerini tanımaya odaklandım. Beşiktaş derbisinde takımda somut anlamda birşeyler değiştiğini göreceksiniz"