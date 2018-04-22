Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı
İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması
İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması

(Görüntülü Haber) Hopasporlu taraftarlar maç öncesi Malatya'da horon tepti

Taha AYHAN/ MALATYA, () Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Artvin Hopaspor, Malatya'da oynanacak Play-Off mücadelesinde Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak. TFF 3'üncü Lig'e çıkma mücadelesi öncesi Malatya'ya...

Taha AYHAN/ MALATYA, () Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Artvin Hopaspor, Malatya'da oynanacak Play-Off mücadelesinde Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak. TFF 3'üncü Lig'e çıkma mücadelesi öncesi Malatya'ya gelen Hopasporlu taraftarlar kent merkezinde horon teperek maça hazırlandı. Kent merkezinde renkli görüntüler oluşturan Hopasporlu taraftarlar meşaleler yakarak takımlarına destek verdi. İnönü Meydanı'nda toplanan Hopalılar, sloganlar atarak maça ısındı. Maçın oynanacağı Malatya Stadı ise güvenlik gerekçesiyle ikiye bölündü. Artvin temsilcisi Hopasporlu taraftarlar için ayrılan doğu tribününün büyük bölümünü dolarken, Ordu temsilcisi Fatsa Belediyesporlu taraftar ise kendileri için ayrılan batı tribününde yer alarak takımlarına destek verecekler.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314