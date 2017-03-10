(Görüntülü Haber) Hokey Federasyonu Başkanı Karakan ''Avrupa ve dünya federasyonları bize hayretle bakıyor''

Türk Hokeyi 108-109 yıllık ülkelerle rekabet eder düzeye geldi'' Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Hokey branşı, Türkiye'de ne kadar genç olsa da, olimpiyatlara giriş tarihi 1908. 109 senedir olimpiyatlarda temsil edilen bir branş Biz ülke olarak bu spor dalına çok geç başlamışız'' dedi. ''Sayın Bakan biz istemeden kendileri bize 5 tane nizami hokey sahası yapacaklarının sözünü verdi diyen Başkan Karakan, önemli açıklamalarda bulundu. Sadık Karakan'ın açıklamaları şöyle; ''Ülkemizde 6-7 yıldır Hokey oynanıyor. 7 senelik Türk hokeyi 108-109 yıllık ülkelerle rekabet eder düzeye geldi. Şu anda bütün gayretimiz bunun daha da üzerine çıkmak. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çok yoğun Avrupa şampiyonaları olacak. U16-18 yaş, 21 yaş altı ve A Milliler düzeyinde uluslararası açık alan şampiyonasına gideceğiz. Bunların her biri, bir birinden ayrı önem arz ediyor. Hazırlıklarımıza başladık. Tüm şampiyonaları çok önemsiyoruz ama bunların içinde en büyük önem taşıyan 2018 yılında Arjantin'de yapılacak olan, yaz gençlik Hokey olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmak. İki yıldır katıldığımız ön elemeleri geçtik. Gençlerimiz bu yıl yapılacak olan son etapta ilk iki içine girerse, tarihimizde ilk defa katılmış olacağız. Çok güçlü ve çok tecrübeli ülkelerle rekabet edeceğiz. Kendimizi bu ülkelerden çok eksik görmüyoruz. Sporcularımız inşallah ülkelerini, bayraklarını en iyi şekilde temsil edecekler. Şu anda genç sporcularımız tüm hazırlıklarını kampta sürdürüyor ve kamplarımız Temmuz ayına kadar sürecek. ''FEDERASYONUMUZUN BÜTÇESİNİ NAKIŞ İŞLER GİBİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANIYORUZ'' Avrupa federasyonunun hokeyi geliştirme direktörünün yaptığı bilimsel araştırma neticesinde, Türk insanının bu spora çok yatkın olduğunu bize söylediler. İmkanlar doğrultusunda bu spor yaygınlaşabiliyor. Müthiş bir teveccüh var hokey sporuna. Bunu her yıl artan kulüp sporcu sayılarından biliyoruz. Okul sporları yarışmalarındaki katılımlardan bu ilgiyi çok iyi biliyoruz. Federasyon olarak bizim eksik kaldığımız noktalar var. Hokey malzemesi Türkiye'de üretilmiyor. İthal etmek zorundasınız. İthal ettiğimiz zaman, mali bir külfeti oluyor. Biz federasyonumuzun imkanlarını, bütçesini nakış işler gibi en iyi şekilde kullanıp sporcularımıza, okullarımıza ve kulüplerimize malzeme yardımı yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar daha çok malzeme verebilirsek hokey sporu o kadar daha çok yaygınlaşacak. Malzeme talepleri birkaç klasörü bulmuş vaziyette. Buda ülkemizde hokeye olan ilgiyi açıkça gösteriyor.'' ''AVRUPA VE DÜNYA FEDERASYONLARI BİZE HAYRETLE BAKIYOR'' Avrupa ve dünya federasyonlarının ülkemize hayretle baktığını belirten Karakan, ''Bu kadar kısa süre içerisinde, bu kadar kısa sürede bizim nasıl gelişim sağladığımızı uluslararası toplantılarda bize soruyorlar. Bazı ülkelerin genel kurullarında Avrupa ve dünya federasyonları başkanları Türkiye'deki gelişimden söz ederek, ülkemizi oralarda alkışlatmışlardır'' şeklinde konuştu. ''NİZAMİ HOKEY SAHAMIZ YOK'' Türkiye'deki hokey tesisi sorusuna ise Başkan Sadık Karakan, ''Tesis durumlarımız sıkıntılı. Biz bu başarılarla bir mucizeyi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Nizami tesislerimiz olmadan futbol sahalarında yaparak hokeyde bu gelişmeleri sağladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüzün, amatör branşlara olan desteği ile şu anda iki tane açık alan hokey sahamız var. Sayın Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ı yapmış olduğumuz ziyarette, sayın bakan biz istemeden kendileri bize 5 tane nizami hokey sahası yapacaklarının sözünü verdi. Bize verilmiş en büyük hediyeydi bakanımız tarafından verilmiş bu söz. Bu sahalar yapılırsa hokey bu defa 7 yılda almış olduğu başarıları iki yılda yakalayacaktır'' yanıtını verdi.