(Görüntülü Haber) Hikmet Karaman: Galatasaray karşısında hedefimiz 3 puan

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu açıkladı. Karaman taraftarlara destek çağrısında bulundu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 'ya açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Karaman, İgor Tudor yönetimindeki Kardemir Karabükspor’u yendikleri gibi aynı hocanın yönettiği Galatasaray’ı da yeneceklerini iddia etti. Karaman, "Kendi sahamızda Galatasaray ve Kayseri ile art arda iki maç oynayacağız. Ligin üstü ile altı birbirine karışmış durumda. Üstte de altta da çok enteresan sonuçlar alınıyor. Her hafta ligde kalma puanı değişiyor. Hedefimiz Galatasaray karşısında 3 puan almak. Geçen haftayı telafi için bunu yapmak zorundayız" dedi. "GALATASARAY’IN KİMİ GETİRDİĞİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR" Takımların teknik direktör değişikliğinden sonra oynayacağı ilk maçın bazen her türlü sonucu verebildiğine dikkat çeken Karaman, şöyle devam etti: "Anadolu takımları ile büyük kulüpler farklı stratejide. Bir teknik adamın oyuncu iletişimi Anadolu ve büyük takımlarda farklı. Hoca değişikliğinin sonucunu maçta göreceğiz. Ama bizde Rizesporuz. Kim ne derse desin iyi oynayan ve mücadelesi yüksek bir takımız. Skor aldığımız ve alamadığımız maçlar oldu. Ama bu şehre bir borcumuz ve görevimiz var. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu hepimizin görevi. Bu görevi de layıkıyla yapacağımıza inanıyor, oyuncularımız ve oynayacağımız futbola güveniyoruz. Galatasaray’ın kimi getirdiği bizi ilgilendirmiyor. Rakip bize göre mi oynayacak yoksa kendilerine göre mi oynayacak? Bunları maçta göreceğiz." "HAYDİ RİZELİ" Galatasaray maçı ile birlikte ligde kalan haftalar için taraftarlara çağrıda bulunan Karaman, "Taraftar bütünlüğü şart. Burada taraf olmak, taraftar olmak, takımın yanında olmaktır. Beni, başkanı sevmeyebilirler. Ama takımın tarafı olmak başka şey. Taraftarlarımızdan 90 dakika oyuncuları desteklemelerini istiyoruz. Galatasaray maçından bir joker alalım. Alt sıralardan yukarı kafamızı kaldıralım. Kendi şehrinin takımına düşman olamayız. Başkaları başka iş peşinde olabilir. Ama bizim işimiz futbol. Bu takımın sağ salim, sıhhatli bir şekilde ligi bitirmesi ve kupada da başarılı olmasını istiyoruz. Onun için ilk hedef Galatasaray maçı. Haydi Rizeli; takımının ne kadar yanındasın görelim. Bizi eleştirenler eleştirsin ama takımının ne kadar yanındasın. Eleştirinin katkı olanı var, bir de kararlamak için yapılanı var. Bunu yapanlar gece nasıl uyuyor? Sizin aileniz, çoluk çocuğunuz, karınız, ananız babanız yok mu? Gece o yastığa kafanı koyduğun zaman, ‘Yalan söylüyorum, nasıl sallıyorum?’ demiyor musun? Hiç düşünmeden sallıyor" diyerek açıklamasını tamamladı.