(Görüntülü Haber) Hidayet Türkoğlu'ndan Mersin Belediyesi'ne teşekkür ziyareti

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Federasyon Kupası final müsabakalarına destek veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Hidayet Türkoğlu, ziyarette kaliteli bir erkek basketbol takımı kurulabilmesi için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Başkan Kocamaz ise kentin takımlarının sponsor ve bütçe konusunda yaşadığı sıkıntıları aktardı. Anadolu'da süper lig olmasa bile onun bir altındaki liglerde mücadele edebilecek takımların sayısını 30'a kadar çıkarmak istediklerini ifade eden Hidayet Türkoğlu, şöyle dedi Gerçekten sporu seven ve destekleyen şehirlerde takımlarımızın olmasını isteriz. Mersin'de bu konuda bizim öncelikli kentlerimiz arasında yer alıyor. Çünkü Mersin'de sporun her branşına yoğun ilgi var ama maalesef başarı konusunda yetersiz kalması bu konuyu gölgeliyor. Bizler de bu konulara karşı sizlerle fikir alışverişi yaparak, ortak çözüm projeleri ile Mersin'in spor kenti olması konusunda gereken desteği vermeye hazırız. Umre ziyaretten dönen Belediye Başkanı Kocamaz, Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan'a zemzem suyu ikramında bulundu, günün anısına Nusret Mayın Gemisi verdi. Türkoğlu ise 15 numaralı 'Burhanettin Kocamaz' yazılı Türkiye Milli Basketbol Takımı forması ve basketbol topu hediye etti.