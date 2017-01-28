(Görüntülü Haber) Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapıldı

Mehmet DOĞANER - ERDEMLİ, (MERSİN), () Mersin'in Erdemli İlçesi'nde 26 Ocak'ta başlayan ve Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından organize edilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası yapıldı. Erdemli Atış Poligonu'ndaki şampiyonaya 30 ilden 80 kulüp ve 430 sporcu katıldı. Şampiyona hakkında bilgiler veren Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Türkiye'yi yurt dışı şampiyonalarda temsil edecek yetenekli sporcuları belirlediklerini söyledi. Bu şampiyonada dereceye giren sporcuların Mayıs ayında Azerbaycan'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunlar ile Mart ayında Slovenya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılabileceklerini belirten Armen, Amacımız atıcılık sporunu geliştirmek ve bu spora olan ilgiyi arttırmaktır'' dedi.