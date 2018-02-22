(Görüntülü Haber) Hatay Büyükşehir Belediyesi - Beşiktaş maçının ardından (PTT Kadınlar Türkiye Kupası)

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başantrenörü Chatzidaki: Bu kupayı kazanmaya geldik"

Courtney Paris: "Takım olarak iyi bir iş başardık"

Beşiktaş Başantrenörü Akkaya: "Amacımız kupayı kazanmaktı ama olmadı"

Esra Erden Atacan: "Kupada yer alan tüm takımlara başarılar diliyorum"

Mehmet Ali DİNLER / Mardin,() -

PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş'ı 79-58'likm skorla mağlup ederek yarı finale çıktı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki, maçı kazanan oyuncularını kutlayarak, "İyi bir iş çıkarttılar. Oyun planımızı %100 olarak ortaya koyduk. İstediklerimizi tamamen oyuna yansıttılar. İlk gün basın toplantısında da söylediğim gibi biz bu kupayı kazanmaya geldik. Ancak önümüzde iki maç daha var" dedi.



COURTNEY PARİS: "TAKIM OLARAK İYİ BİR İŞ BAŞARDIK"



Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Hatay Büyükşehir Belediyesporlu Courtney Paris da maçı kazandıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Antrenmanda uyguladığımız sistemi maçta da hatasız bir şekilde sergiledik. Takım olarak iyi bir iş başardık. Savunmada ve hücumda iyi bir oyun ortaya koyduk" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ BAŞANTRENÖRÜ AKKAYA: "AMACIMIZ KUPAYI KAZANMAKTI AMA OLMADI"



Beşiktaş Başantrenörü Aziz Akkaya ise kaşılaşmayı ve sonrasında kupayı kazanmayı çok istediklerini ifade ederek, "Mardin'de bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Amacımız kupayı kazanmaktı ama olmadı. Mardin'de bulunmak çok güzeldi. Sonuçta biz basketbolu sevdirmek istiyoruz. Çok fazla performans gösteremedik. Rakibimiz bütçesi ve yatırımı üst düzey. Ama biz daha iyi mücadele edebilirdik. Bazen oyuncuların performansı yetmeyebilir. Takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



ESRA ERDEN ATACAN: "KUPADA YER ALAN TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"



Beşiktaş'ın başarılı kaptanı Esra Erden Atacan da kazanmak istedikleri maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirerek, "Sonuna kadar mücadele ettik. Bundan sonra ligde oynayacağımız karşılaşmalara daha çok önem vereceğiz. Kupada yer alan tüm takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.