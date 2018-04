(Görüntülü Haber) Hasan Çavuşoğlu: "10'un üzerinde verilmeyen penaltımız var"

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Bu sene Aytemiz Alanyaspor olarak en az 10'un üzerinde verilmeyen penaltımız oldu. Maça etki eden kararlar oldu. Malatyaspor maçında da çok kötü bir orta hakem yönetimi vardı” dedi. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Zorlu bir süreçten geçtikleri belirten Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'de kalacağını, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi. Önlerinde zorlu bir Galatasaray maçı olduğunu aktaran Hasan Çavuşoğlu, “İçerideki tüm maçlarımıza galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Galatasaray maçında da galip gelen taraf biz olacağız. Zorlu bir süreçteyiz. Malatyaspor deplasmanından bir puanla döndük. Tabii orada çok iyi bir oyun oynayamadık. Her iki takım da oyuna vasat başladı. Neticesinde maç 1-1 bitti. Son dakikada attığımız gol bize biraz moral oldu. Bir puan da çok önemli” dedi. "MAÇI MAALESEF İYİ YÖNETEMEDİ" Bugüne kadar hakemlerle alakalı olumsuz bir şey söylemediğini kaydeden Çavuşoğlu, “Hakemleri de en çok savunan kulüp başkanlarından birisiyim. Başkanından, yönetiminden, teknik heyetinden, futbolcusuna kadar futbol bir hata oyunudur. Herkesin hata yaptığı bir yerde hakemler de hata yapacaktır. Ama hakemlerin kararları maçın sonucunu etkilerse daha çok konuşuluyor. Bu sene Aytemiz Alanyaspor olarak en az 10'un üzerinde verilmeyen penaltımız oldu. Maça etki eden kararlar oldu. Malatyaspor maçında da çok kötü bir orta hakem yönetimi vardı. Maçı maalesef iyi yönetemedi. Çünkü bir tane penaltı pozisyonu olduğunu yorumcular da söyledi. Net bir penaltının verilmediğini herkes biliyor. Diğer taraftan baktığımız zaman, Malatyaspor çok iyi yönetimi, taraftarı ve halkı olan bir takım. Çok iyi konumdalar. Bu sene çok iyi işler yaptılar” diye konuştu. "ADEM'E YAKIŞTIRAMADIM" Rakip takım oyuncusu Adem Büyük’ün sevdiği bir futbolcu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle dedi: “Adem benim sevdiğim ve takdir ettiğim bir futbolcu ama biz küme düşme potasındayız. Orada topu eliyle indirerek golünü attı. Bu gol yüzünden küme düşersek vicdanı sızlamayacak mı? Adem'e yakıştıramadım. Benim bildiğim Adem'in hocam top elime değdi demesi gerekirdi. Hakem orta sahanın yakınlarındaydı. Oradaki eli atladı. Zaten maç boyunca sahada yürüdü. Herkes baksın, atılan golde hakem sahanın neresindeydi diye. Lig bitmek üzere ama bizler hala hakemler ne zaman forma girecek diye bekliyoruz. İsteyerek hata yapmadıklarını biliyoruz ama MHK bu sene bu konuda yetersiz kaldı. Umarım kalan maçlarda hakem şanssızlıkları biter.” "DESTEK YOK" Takımın şehir tarafından gereken desteği görmediğini de savunan Hasan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Şehir olarak önceliğimiz Alanyaspor olmalı. Biz özel uçak kaldırdık ama siz basın mensupları ve az sayıda kişi bizimle uçakta geldi. SGK Alanya Müdürü hariç hiçbir bürokrat maça gelmedi. Maalesef uçakta işadamlarını göremedik. Maça gelen arkadaşlarımızın çoğu da dışarıdan Alanya'ya gelerek yerleşen arkadaşlarımız. İstanbul'a giderek sosyal medyadan boy göstermek yerine Alanyaspor'un maçına gelmelerini isterdim. Alanya'yı yönetenleri Malatyaspor uçağında görmek isterdim. ‘Başkan her zaman sitem ediyor’ diyorlar ama sizler her şeyi biliyorsunuz. Kayserispor maçına da uçakla gideceğiz. İnşallah o maçta bizleri yalnız bırakmazlar. Gerçek taraftarlarımız maça gelerek kendilerini gösterdiler. Taraftarlarımız onca yolu aşarak takımlarını deplasmanda destekledi. Tabii ki tüm taraftarlarımız Malatyaspor maçına gelmek isterdi ama imkanları dahilinde gelemeyenler oldu. Bizleri yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.”