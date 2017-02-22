(Görüntülü Haber) Hapoel Beer Sheva Teknik Direktörü Bakhar Kazanmak için sahaya çıkacağız

Hapoel Beer Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. İsrail temsilcisinin teknik direktörü Bakhar, Kazanmak için sahaya çıkacağız. İki takım da en iyi kadrosunu ortaya koyacak, Beşiktaş'ta en iyi kadrosuyla sahada olacak. Pek fazla otelden çıkamadığımız için bir şey yapamıyoruz. Yine de biz kendi işimize bakalım dedi. Hapoel Beer Shevalı futbolcu Ben Sahar ise, İsrail'de alınan sonucun kendilerini etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine, Bu sadece bizi daha çok birleştiriyor biz yarınki maçı düşünüyoruz sadece. Biz elimizden geleni yapacağız. Eninde sonunda sadece kazanmak amaçlı buradayız. Biz bu maçı çevirmek için elimizden geleni yapacağız yanıtını verdi. SON İDMAN YAPILDI İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva, Beşiktaş maçının son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Arena'da yaptı.