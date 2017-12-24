(Görüntülü Haber) Halil Akkaş Bana güvenenleri üzmemek için çalıştım ve başardım

Türkiye Atletizm Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü eski milli atlet Halil Akkaş, spor yaşantısındaki en büyük şansın doğru yerde, doğru insanlarla karşılaşmak olduğunu belirterek, Öğretmenlerimin, ailemin, herkesin desteğini gördüm. Ben de bana güvenenleri üzmemek için çalıştım ve başardım dedi.

Burdur Merkez USO Anadolu Lisesi'nin düzenlediği kariyer günlerine konuşmacı olarak katılan Atletizm Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü eski milli atlet Halil Akkaş, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra aktif sporu bıraktığını söyledi. Halil Akkaş, Çok zor bir spor yapıyoruz. Geçen yıl Rio Olimpiyatları'na hazırlanırken 365 günün 304 günü Kenya'daydık. Sadece 3 aydan 3 aya pasaport süresini uzatmak için Türkiye'ye gelip memleketim Kütahya'ya bile gitmeden hemen dönüyorduk. Biraz da kendime zaman ayırmak istedim dedi.

Kütahya'da 1998 yılında spora başladığını anlatan Akkaş, 2001 yılında liseden mezun oldum. Beden eğitimi öğretmenim 'Halil spor odasına bir masa, sandalye koyalım. Seninle birlikte beden eğitimi öğretmenliği yaparız' demişti. Sporla uğraştığım için derslere aktif olarak katılamıyordum. 'Hocam ben kim beden eğitimi öğretmenliği kim' dedim. Aradan geçen 11 yıl sonra aynı okulda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışma fırsatını yakaladım diye konuştu.

Sporda başarılı olunca bazı kapıların sonuna kadar açıldığını vurgulayan Halil Akkaş, şöyle dedi

2001 yılında liseden mezun oldum. Aynı yıl milli takıma girdim ve sınavsız üniversiteye girdim. Ardından üniversite ikinci sınıfta okurken beden eğitimi bölümleri için kanun çıktı. Avrupa ve dünya şampiyonasında başarılı olmuş sporcular için direkt ataması oldu. 2008 yılında mezun olur olmaz beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladım.

Spor yaşantısındaki en büyük şansın doğru yerde, doğru insanlarla karşılaşmak olduğunu belirten Akkaş, Öğretmenlerimin, ailemin, herkesin desteğini gördüm. Ben de bana güvenenleri üzmemek için çalıştım ve başardım dedi. Akkaş, aktif sporu bıraktıktan sonra Atletizm Federasyonu'nda Milli Takımlar Koordinatörü olarak görev yaptığını da kaydetti.