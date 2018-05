(Görüntülü Haber) Haliç Yelken Yarışları’nda ödüller verildi

BEYOĞLU 12’nci Geleneksel Haliç Yelken Yarışları’nda ödüller sahiplerini buldu. Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile bu yıl 12'ncisi düzenlenen Geleneksel Haliç Yelken Yarışları Hasköy Sahil’inde yapıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın startını verdiği Optimist ve Laser 4.7 tipi yelkenliler ile yapılan yarışlara, 8 kulüpten 60 genç sporcu katıldı. Yarışlarda, Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü'nde eğitimlerine devam eden ve yaşları 7 ila 18 arasında değişen 9 sporcu da Beyoğlu'nu temsil etti.Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Optimist Genel kategorisinde Fenerbahçe Doğuş Kulübü’nden Deniz Ergun birinci, Derin Selanik ikinci ve Zeynep Çocur da üçüncü oldu. Optimist Kızlar kategorisinde Fenerbahçe Doğuş Kulübü’nden yine Deniz Ergun birinci, Zeynep Çocur ikinci olurken Beyoğlu Yelken Kulübü’nden Dilruba Demirci de üçüncü oldu. Optimist Junior kategorisinde, Fenerbahçe Doğuş Kulübü’nden Zeynep Çocur birinci, Can Çocur ikinci ve Pamir Sinan Yıldızel de üçüncü oldu. Optimist Küçük Kızlar kategorisindeFenerbahçe Doğuş Kulübü’nden Zeynep Çocurbirinci, Zeynep Ela ikinci, Zeynep Kariş de üçüncü oldu. Optimist Junior Erkekler kategorisinde Fenerbahçe Doğuş Kulübü’nden Can Çocur birinci, Pamir Sinan Yıldızel ikinci ve Asilkan Öğüt de üçüncü oldu. Laser 4.7 Tipi Genel kategorisinde İstanbul Yelken Kulübü’nden Çağla Gönül Dallı birinci, Beyoğlu Yelken Kulübü’nden Melih Can Aydın ikinci ve İstanbul Yelken Kulübü’nden Celal Üstel de üçüncü oldu. Laser 4.7 Tipi Kızlar kategorisinde İstanbul Yelken Kulübü’nden Çağla Gönül Dallı birinci, İpek Boyacıoğlu da ikinci oldu. Laser 4.7 Tipi Junior kategorisinde Beyoğlu Yelken Kulübü’nden Melih Can Aydın birinci, İstanbul Yelken Kulübü’nden Selçuk İlhan Emik ikinci ve Burak Erpolat üçüncü oldu. Aldığı ödülden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Fenerbahçe Doğuş Kulübü’nden Zeynep Çocur,” Optimist Genel, Optimist Junior Kızlar ve Junior Kızlar kategorisinde derece aldım. Çok mutlu ve gururluyum ifadelerini kullandı. Beyoğlu Yelken Kulübü’nden Melih Can Aydın ise,” Laser 4.7 Tipi Junior kategorisinde birinci oldum. Laser 4.7 Tipi Genel kategorisinde de ikinci oldum. 7 senedir Beyoğlu Yelken Kulübü’ndeyim. Her sene bu yarışlara katılıyorum. Laser kategorisinde ilk kez yarıştım. Çok mutluyum” dedi. (GÖRÜNTÜLÜ/ FOTOĞRAFLI)