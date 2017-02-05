(Görüntülü Haber) Hakkarili kızlar 6-1'lik galibiyeti halay çekerek kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci Lig 2'nci grupta mücadele eden Hakkari Gücü Kadın Futbol takımı, ligin 10'uncu haftasında kendi evinde konuk ettiği Nusaybin Gençlik Kadın Futbol Takımı'nı Aycan Arda'nın attığı gollerle 6-1'lik skorla yenerek grubundaki puanını 23'e yükseltti. Hakkari Gücü Kadın Futbol takımının oyuncuları, galibiyet sevincini halay çekerek kutladı. Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Hakkari il Müdürlüğü'nün sponsor olduğu Hakkari Gücü Kadın Futbol takımının maçını, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, VEDAŞ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ercak Kısacık, VEDAŞ Hakkari Müdür Yardımcısı Çiğdem Özdemir ve Basın Halkla ilişkiler sorumlusu Aygül Çiftçi ile bazı taraftarlar izledi. Maçın başlangıcından sonuna kadar konuk takımdan daha üstün bir oyun sergileyen Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı'nın 6 golünü Aycan Arda kaydetti. 6-1'LİK GALİBİYETİ HALAY ÇEKEREK KUTLADILAR Hakkari Gücü Kadın Futbol takımına sporsor olan ve takıma üzerinde 'VEDAŞ' yazılı formalar hediye eden VEDAŞ Hakkari il Müdürü İsmail Özdemir, maç sonunda takımla hatıra resim çekerek kartal işareti yaptı. Kadın futolcular 6-1'lik galibiyeti hoparlörden çalınan Kürçe müzik eşliğinde halay çekerek kutladı. Bol bol halay çeken Hakkari gücü Kadın Futbol Takımı'nda Ligin 10'uncu haftasına kadar 66 gol atıp gol kralı olan Aycan Arda, gol kralı olduğunu dile getirdi.