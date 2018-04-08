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(Görüntülü Haber) Hakkari'de futbol maçı sonrası olaylar çıktı

Mehmet ÖZKANHAKKARİ, () HAKKARİ'de Hakkari Zap Spor ile Yüksekova Belediyespor arasında oynanan amatör futbol maçı sonrası çıkan olaya polis müdahale etti. Olaylarda, futbolcu, polis memuru ve taraftarlar yaralandı. Bölgesel Amatör Lig baraj...

Mehmet ÖZKANHAKKARİ, ()
HAKKARİ'de Hakkari Zap Spor ile Yüksekova Belediyespor arasında oynanan amatör futbol maçı sonrası çıkan olaya polis müdahale etti. Olaylarda, futbolcu, polis memuru ve taraftarlar yaralandı.
Bölgesel Amatör Lig baraj maçı için mücadele eden Hakkari Zap Spor ile Yüksekova Belediyespor bugün Hakkari'de Merzan Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılama 1-0 sona ererken, Hakkari Zap Sporlu taraftarlar tribünlerden hakemlere tepki gösterince polis taraftarlara müdahale etti. Müdahale sonrası futbolcu, polis memuru ve taraftar yaralandı. Yaklaşık 100 kişilik taraftar tribünlerden kaçışırken, Hakkari Zap Sporlu yöneticiler duruma tepki gösterdi.

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