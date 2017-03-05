(Görüntülü Haber) Hakemler jandarma aracıyla stattan çıkarıldı

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde amatör küme maçında hakem son dakikalarda 3 kırmızı kart gösterince saha bir anda karıştı. Futbolcular ve taraftarlar tepki gösterince maçı bitiren hakemler, önce polis tarafoından soyunma odasına götürüldü. Taraftarların dağılmaması üzerine takviye gelen jandarma aracı ile stattan çıkarıldı. Süper Amatör Küme müsabakasında grup üçüncüsü Pamukova 1968 Spor ile grup ikincisi Adapazarıspor, Pamukova'da karşılaştı. Adapazarıspor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada karşılaşmanın hakemi Mehmet Akıncık 7 dakika ilave ettiği karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Pamukova1968'den Berkay'a ceza sahasında kafa atılmasına devam kararı verince saha karıştı. Berkay hakeme itiraz edince kırmızı kart gördü. Kırmızı kart sonrası Berkay hakemin üstüne yürüdü. Güçlükle sakinleştirilen Berkay polisler ve arkadaşları tarafından saha dışına çıkarıldı. Karşılaşmanın son düdüğü ile Bölgesel Amatör Lige yükselme için Play-Off oynama şansını zora sokan Pamukova1968 oyuncuları karşılaşmanın hakemi Mehmet Akıncık'ın üstüne yürüdü. Polislerin güçlükle yatıştırdığı olaylar sonunda karşılaşmanın hakemi kendisinin üstüne yürüyen Pamukova1968 oyuncuları Harun ve Melih'e kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın hakemleri polislerin güvenlik tedbiri altında soyunma odasına girebildi. Karşılaşmayı izleyen seyirciler uzun süre stadı terk etmeyerek hakeme tepki gösterdi. Olaylar üzerine Pamukova Stadı'na takviye olarak jandarma ekipleri sevk edildi. Adapazarısporlu futbolcuları taşıyan midibüs polis ve jandarma eskortlarının güvenlik önlemleri altında stattan dışarı çıkarılıp ilçe sınırları dışına kadar eşlik edildi. Seyirciler hakemler çıkmadan stadı terk etmeyince polis ve jandarma ekipleri seyircileri ikna edip stat dışına çıkardı. Karşılaşmanın orta hakemi Mehmet Akıncık ve yardımcıları Bahadır İleri, Emre Arıkan stattan jandarma aracına bindirilerek, polis eskortluğunda Sakarya'ya götürüldü.