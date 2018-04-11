(Görüntülü Haber) Güreşçiler Kumluca'da kampa girdi

Ramazan SARIKAYALIKUMLUCA, ()

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 19'uncu Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşleri öncesi pehlivanlar kampa girdi.

Bu yıl Kumluca'da 27- 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşleri öncesi pehlivanlar çalışmalara başladı. Kumluca Şehir Stadı'nda antrenman yapan pehlivanları ziyaret eden Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Çataltepe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ve 2018 yılı Kumluca Güreşleri Ağası Metin Özkan pehlivanlara tatlı ikram etti.

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 19 yıl önce küçükten başlayan Kumluca güreşleri artık Türkiye'de 4 güreşten biri oldu. Güreşlerimizin geçen yıllardan farkı, dereceye giren pehlivanların boy atlayabileceği bir güreş haline dönüştü. Türkiye'nin dört tescilli güreşinden birisi Kumluca güreşleri oldu. Bunun bu hale gelmesinde, Kumluca'da güreş yapan kardeşlerimizin hakkıyla güreş yapması, cazibe haline getirmesidir. Kumluca pehlivan diyarıdır. Toroslar yağlı güreşlerin olmazsa olmazıdır. Bu bölge olmazsa yağlı güreş olmaz. Geçen yıl Kırkpınar ve Kumluca'nın finalistleri Orhan Okulu ve İsmail Balaban. Bir tarafımda Orhan Okulu, bir tarafımda İsmail Balaban var. Bugün bizleri onurlandırdılar. İnşallah 27, 28 ve 29'unda yapacağımız güreşlerde kol bağlayacaklar. Geçen yıl Kumluca'da Orhan birinci olmuş, İsmail ikinci olmuştu. Kırkpınar'da tam tersi oldu. İsmail birinci, Orhan ikinci oldu dedi.

Türkiye'de güreşe yoğun şekilde ilgi olması ve televizyonlarda saatlerce güreşlerin yayınlanıyor olmasının İsmail Balaban ve Orhan Okulu gibi pehlivanlar sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Çetinkaya, Artık güreşin şaibesiz şekilde yapılıyor olması, rekabetin kıyasıya yapılıyor olması, favorisi olmadan güreşlerde sonuç alınıyor olması, seyirci kitlesi ve yağlı güreşe olan ilgiyi arttırdı. Milli sporumuz olan, milli kimliğimiz olan ve bizi biz yapan yağlı güreşin, genç nesiller tarafından sevilmesini de sağladıkları için bu pehlivan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah sayılarını arttırsın diyorum. Güreş severlerimizi de yapacağımız güreşlerimize davet ediyorum diye konuştu.

Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, Kumluca güreşlerinden iki hafta önce burada antrenman yapma imkânı buldum. Kumluca güreşlerini bugünlere getiren Kumluca Belediye Başkanımız Hüsamettin Çetinkaya'ya çok teşekkür ediyorum. Her yıl üzerine koyarak güzel bir organizasyon yaptı. Bu yıl üç güne çıktı. Alt kategorilerde boy atlama getirildi. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'de ilk dörde giren bir organizasyon oldu. Başlangıç olarak sezonun en büyük güreşidir dedi.

Orhan Okulu da şöyle dedi İnşallah sakatlanmaların az olduğu bir yıl olur. 2017 yılında Kırkpınar'da ikinci oldum. Hedefim bu yıl 2015 yılında olduğu gibi birinci olmak. Sezonun en büyük güreşlerinden biri olan Kumluca güreşlerine tüm halkımızı bekliyorum. Kıyasıya bir mücadele olacak.