(Görüntülü Haber) Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Güreşte yükselişimiz başladı

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çalışmaları ve alınan sonuçların değerlendirmesini yaptı. Federasyon Başkanı Musa Aydın, Sırbistan?da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda alınan derecelerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, '3 olimpiyat şampiyonunun yenilip elendiği şampiyonada ülkemiz büyük bir başarı elde etti. Türkiye olarak tam 68 yıl aradan sonra büyük bir başarıya imza attık. Kürsüye çıktık. Tokyo'da yapılacak olan Olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz dedi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, son yıllarda güreş sporundaki gelişmeler ve Avrupa Şampiyonluğunda kazanılan tarihi başarının değerlendirmesi için Bursa'da basın mensupları ile bir araya geldi. Almira Otel?de düzenlenen toplantıda Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü ve Güreş Federasyonu Etik Kurulu Üyesi Arif Kandemir ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de yer aldı. BÜYÜK BAŞARI KAZANDIK Güreş Federasyonunda göreve gelmesinin ardından büyük başarıların elde edildiğini hatırlatan Federasyon Başkanı Musa Aydın, '2016 Rio'da ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Avrupa Şampiyonasında Sırp olimpiyat şampiyonu yenildi, Rus yenildi, Ermeni yenildi, 3 olimpiyat şampiyonunun yenildiği şampiyonada ülkemiz büyük başarı elde etti. 68 yıl aradan sonra büyük bir başarıya imza attık ve takım sıralamasında kürsüye çıktık. Bu başarı Bursa'nın başarısıdır. O anlamda çok mutluyuz. 5 kez İstiklal Marşımızı okutarak Avrupa?ya İstiklal Marşımızı ezberlettik. Bu Avrupa'nın ve dünyanın ilgisini çekiyor. Türk deyince akla iri, kuvvetli, zeki ve çelik akla geliyor. 3 ağır sıklette de şampiyon olmamız bizi mutlu etti. Tüm ülkeler bunun dedi. YILDIZ VE GENÇLERDE SPORCULAR YOK OLUYOR Minikler Türkiye Şampiyonasında 2 bin sporcunun yarıştığını ifade eden Aydın, Milli takımlara o sporcularımızı taşıyamıyoruz. Hemen başarı elde etmek istiyoruz. Sporcularımızı küçük yaşta çok çalıştırıyoruz. Yıldızlarda, gençlerde sporcularımızı yok ediyoruz. Kilo düşüren antrenörlerimize ceza vereceğiz. Ağır sıkletimizde 3-4 tane Taha olacak. Sporda en büyük hedef olimpiyatlardır. Tokyo'da da ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Çıtayı yükselttik. Tokyo'da da madalyaları çoğaltmaya çalışacağız dedi. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Arif Karademir de güreş sporuna daha fazla destek olmaları gerektiğini belirterek, 'Çok daha güzel gelişmeler olacağına inanıyorum. Biz de elimizden geleni yapmaya hazırız' diye konuştu. ŞAHİN GÜREŞE BURSA DAMGASI Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de, Federasyonumuzun başında da Bursalı bir ağabeyimizin bulunması ve başarılar elde etmesi bizi mutlu ediyor. Bu başarılar Türk milletini büyük sevince boğuyor. Bu başarı Bursa'nın ve ülkemizin başarısıdır. 18 yıl sonra, 68 yıl sonra alınan başarılar tarihi başarılardır. Bursa'da güreşin altyapısı için yıllardan beri çalışma içerisindeyiz' şeklinde konuştu.