Serhan TÜRK-Ali DANAŞ-İstanbul- TFF 1.lige yükselme play-off final maçında İstanbul Vodafone Arena Stadyumu'nda karşılaşacak olan Erzurumspor ve Gümüşhanespor’un yüzlerce taraftarı İstanbul'a adete çıkarma yaptı. Her iki ilden'de İstanbul'a otobüslerle gelen taraftarların yanısıra İstanbul'da yaşayan Gümüşhaneli ve Erzurumlu taraftarlar da karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiler. Maç öncesi dostluk mesajları veren iki komşu ilin taraftarları meşaleler ve tezahüratlar ile Vodafone Arena çevresinde hoş görüntüler verdiler.
(Görüntülü Haber) Gümüşhaneli ve Erzurumlu taraftarlar İstanbul'a çıkarma yaptı
Serhan TÜRK-Ali DANAŞ-İstanbul- TFF 1.lige yükselme play-off final maçında İstanbul Vodafone Arena Stadyumu'nda karşılaşacak olan Erzurumspor ve Gümüşhanespor’un yüzlerce taraftarı İstanbul'a adete çıkarma yaptı. Her iki...
24 Mayıs 2017 Çarşamba 18:50
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