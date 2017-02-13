(Görüntülü Haber) Gümüşhane de olaylı maç; 19 yaralı (3)

BAKAN AĞBAL DA İZLEDİ GÜMÜŞHANE,() SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor, takipçisi MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Gümüşhanespor'a galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Cem Sultan ve 27'nci dakikada penaltıdan Ali Özgün kaydederken, MKE Ankaragücü'nün tek golü 36'ncı dakikada Ömer'den geldi. HAKEM 80'İNCİ DAKİKADA MAÇI DURDURDU Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 2'nci yarısını izlediği karşılaşmanın 80'inci dakikasında Ankaragücü'nün geliştirildiği bir atakta hakemin faul vermesine konuk takımın seyircileri tepki gösterdi. Bu yüzden 2 takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. MKE Ankaragücü taraftarları, koltukları kırarak ev sahibi takımın taraftarlarının bulunduğu bölüme attı. Gerginlik giderek büyüyünce hakem maçı durdurdu. Koruma polisleri şemsiye açarak Bakan Ağbal'ı korumaya çalıştı. 10 DAKİKA SONRA BAŞLADI Çevik kuvvet polisi, özel güvenlik ve jandarma ekipleri de saha içerisine girerek güvenlik önlemlerini artırdı. Müsabaka, yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. OLAYLAR SAHA DIŞINDA DA DEVAM ETTİ Stat dışında da 2 taraftar grubu arasında kavga çıktı. Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği olaylar sırasında başına aldığı darbeyle kanlar içinde kalarak yaralan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, 1 özel güvenlik görevlisi de kafasına koltuk parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Olaylarda 19 kişinin yaralanarak tedavi altına alındığı bildirildi. GÜMÜŞHANESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ: 2-1 Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Kaya Büyükbayraktar, "2-1 galip duruma gelmemizden sonra maçın atmosferi iyice değişti. Bu durum hoş değil. Sağduyulu davrandık. Elimizden geldiği kadar taraftarımızı, futbolcularımızı kontrol altına almaya çalıştık. Bu skor bizim için fevkalade" dedi. DAŞGÜN: "OLAYLAR ÜZÜCÜ" Gümüşhane teknik direktörü Tarık Daşgün ise yaşanan olayların üzücü olduğunu belirtirken şunları söyledi: "Nahoş olaylar yaşandı. Bu tür olaylar olacağına dair beklentimiz vardı. Bu tarz atmosferi yüksek maçlarda her şey beklenebilir. Burada biraz daha dikkatli olmamız, önlemleri çok daha sağlam almamız gerekirdi. İnşallah bundan sonra daha gergin maçlar yaşanmaz,.