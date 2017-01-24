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(Görüntülü Haber) Gülseren Gönül son yolculuğuna uğurlandı

Ercan ATA / Ankara,() A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını ilk giyen sporcular arasında yer alan Gülseren Gönül, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 66 yaşında vefat eden Gülseren Gönül, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki...

Ercan ATA / Ankara,() A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını ilk giyen sporcular arasında yer alan Gülseren Gönül, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 66 yaşında vefat eden Gülseren Gönül, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gönül'ün cenazesine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Bahar Akgün, TBF Eğitim Kurulu Başkanı Seyfi Savaş, TBF Ankara İl Temsilcisi Yalçın Efe, il temsilcisi yardımcısı Nami Mutlu, TBF Ankara Sorumlusu Tamer Başel, Ankara Spor Salonu Tesis Yetkilisi Erdem Efe ve takım arkadaşları katıldı.

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