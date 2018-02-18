(Görüntülü Haber) Grandmedical Manisaspor’da Budak dönemi

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor’un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Gökay Budak seçildi. Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kongrede polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Divan başkanlığını İsmail Aydın’ın yaptığı genel kurulda ilk olarak geçmiş yönetimin faaliyet ve mali raporları okundu. Faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edilirken, mali tablonun okunmasını ardından salonda gergin anlar yaşandı.



Kulüp üyesi de olan 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı ve bazı delegeler, mali tabloda kulübün gerçek borcunun açıklanmamasına tepki gösterdi. Dernek Başkanı Çakıcı, "Net borcu bilinmeyen kulüp geçmişten beri sıkıntılar yaşıyor demektir. Borcu bilinmeyen kulübü kimse yönetemez. Bize borcunun net açıklanmasını istiyoruz’’ diye konuştu. Çakıcı’nın konuşmasının ardından söz alan Başkan Abdullah Mergen, kulübün yaklaşık borcunun 45 milyon TL olduğunu ifade etti. Gerginliğin yaşandığı kongrede divan başkanı Aydın ortalığı yatıştırdı. Gerginliğin ardından kulübün geçmiş dönemki mali raporu delegelerin oy birliğiyle kabul edilmedi.



Tartışmaların ardından oylamaya geçilen kongrede Abdullah Mergen ve ismi adaylar arasında geçen eski başkanlardan Emre Hasgör aday olmadı. Başkanlığa Gökay Budak ve daha önce adaylık açıklaması yapan eski yöneticilerden Yunus Emre Şahin talip oldu. Seçimde 615 delegeden 216’sı oy kullandı. Yapılan oylama sonucu 139 oy alan Budak, 68 oy alan Şahin’i geçerek siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. 4 oy ise geçersiz sayıldı.



Başkan seçilen Gökay Budak, Manisaspor’un kendileri için bir sevda olduğunu belirterek, "Gerçek Manisasporlular ile birlikte bu kulübü yöneteceğiz. Gereken neyse yapacağız. Manisaspor’u en adil şekilde yöneteceğim. Herşeyimiz şeffaf olacak. Her hafta basın toplantısı düzenleyerek gereken kulübün her şeyi kamuoyu ile paylaşacağız’’ dedi. Budak’ın yönetimi Şener Özten, Engin Uzun, Murat Taş, Hüseyin Tuncer, Turan karanfil, Süleyman Akmangal, Mustafa Murat Ünlü, Süleyman Başar, Serkan Özşen, Hamdi Alper Güngörmüş, Mehmet Yılmaz, Gökhan İzmirlioğlu, Mustfa Akyüz ve Yakup Uysal isimlerinden oluştu.