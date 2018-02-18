Engin ANAK/ALANYA, () ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Grand Prix Alanya 1.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışı'nda 16 ülkeden 175 sporcu pedal çevirdi. Alanya'da 16 ülkeden 175 sporcunun katıldığı Grand Prix Alanya 1.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışı'nın startı İskele Caddesi Şelale Meydanı'nda verildi. Kaymakam vekili Nurullah Kaya ve Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in başlangıç işaretini verdiği yarıştı sporcular 175 kilometrelik Alanya- Gazipaşa- Alanya etabında pedal çevirdi. Yarışta, Synergy Baku Cycling takımından Kiril Pozdnyakov 04.03.42'lik derecesiyle birinci oldu. Torku Şekerspor takımından Onur Balkan 04.05.02 süreyle ikinci, aynı takımdan Ivan Balykin de teker farkıyla üçüncü oldu. Synergy Baku Cycling takımından Kiril Pozdnyakov, genel klasmanda sarı, sprint klasmanda da yeşil mayonun sahibi oldu. Tırmanış primleri klasmanında kırmızı mayoyu Vino Astana Motors takımından Yevge Nepomnyachshiy kazandı. Takımlarda ise birinci Torku Şeker Spor oldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve Yarış Koordinatörü Kemal Canfedai verdi.
(Görüntülü Haber) Grand Prix Alanya 1.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışı yapıldı
Engin ANAK/ALANYA, () ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Grand Prix Alanya 1.2 Elit Erkekler Yol Bisikleti Yarışı'nda 16 ülkeden 175 sporcu pedal çevirdi. Alanya'da 16 ülkeden 175 sporcunun katıldığı Grand Prix Alanya...
18 Şubat 2018 Pazar 17:21
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