(Görüntülü Haber)Göztepe - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Ünal Karaman: "Herkes iyi niyetliydi ama yeterli olmadı" Tamer Tuna: "Demba Ba burada kalmak isterken bunların yaşanması üzücü" Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de 31'inci haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaybettikleri için futbolcularına kızamadığını söyledi. Karaman, "Her oyuncumuzun kendini hazırlayamama gibi bir sıkıntısı oldu. Herkes iyi niyetliydi ama bu yeterli olmadı. Bir an önce sezonun bitmesini bekleyeceğiz. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Maç kondisyonu olan bir takım olan Göztepe kazandı. Genç oyuncularımız zorluklardan bir fikir çıkarıp kendilerini geleceğe iyi hazırlanmalı. Biz sıkıntılarımızla yüzleşeceğiz ve gayret göstereceğiz" dedi. TAMER TUNA: "DEMBA BA BURADA KALMAK İSTERKEN BUNLARIN YAŞANMASI ÜZÜCÜ" Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Karabükspor'un içinde bulunduğu kötü duruma rağmen rakibe saygılı bir şekilde maça başladıklarını söyledi. Demba Ba'ya yapılan protestoları değerlendiren Tuna, "Her oyuncunun buraya kattığı bir değer oldu. Demba Ba'ya tepkiler vardı. Hiçbir oyuncu bu eleştirileri hak etmedi. Biz birbirimize sahip çıkarak bu duruma geldik. Oyuncular, herkes gelip geçici. Göztepe taraftarı övülen, değeri üst seviyelerde tutulan bir grup. Bu anlamda bazen taraftarımızın nasıl etkilendiğini anlamıyorum. Bazı futbolcular başka takımlarla özdeşleşebilir. Buraya gelmesi için kendisiyle çok sık görüştüm. Demba Ba Göztepe'ye geldi, bu taraftara hayran kaldı, takıma uyum sağladı. Gelecek için görüşme yapıldı. Ancak bu saatten sonra ne olur bilemiyorum. Yaratılan algılara kapılmak çok yanlış. Demba Ba burada kalmak isterken bunların yaşanması üzücü. Demba Ba çok istediğim bir oyuncuydu. Bu maçtaki enerjiyi bu şekilde noktalamak beni üzdü. Kalıp kalmaması Ba'nın kararı ama taraftarımızın onu istemediği bir gerçek" diye konuştu.