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(Görüntülü Haber) Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

Erol Bulut Kaybetmemek de önemli Tamer Tuna Tek hesabımız Avrupa'ya gitmek Göztepe dışında hiçbir şey düşünmedim Onur ATIŞ  İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Göztepe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere...

Erol Bulut Kaybetmemek de önemli
Tamer Tuna Tek hesabımız Avrupa'ya gitmek
Göztepe dışında hiçbir şey düşünmedim
Onur ATIŞ  İZMİR, ()
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Göztepe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.
Maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını ancak alınan 1 puanın da kötü olmadığını ifade eden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Muhteşem Göztepe taraftarının önünde ilk 30 dakika baskı yedik, daha sonra toparlandık.  Çalınan 2 puanımız var. Direkten dönen toplarımız oldu. Kazanamadıysak kaybetmemek de önemli. Ancak çizgiyi geçen topumuz vardı, net golümüz  verilmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Lig bitti diye bir şey yok. 34. haftaya kadar mücadelemiz sürecek dedi.
TAMER TUNA TEK HESABIMIZ AVRUPA'YA GİTMEK
Oyuna çok arzulu başladıklarını belirten Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Girdiğimiz pozisyonlarda bunu gösterdik. Ancak  Poko'nun sakatlığı oldu, boynuna darbe aldı. Oyundan çıkmak istemedi. İkinci yarıda yorgunluk oldu. Tek hesabımız Avrupa'ya gitmek, taraftarımızın isteğini gerçekleştirmekti diye konuştu.
GÖZTEPE DIŞINDA HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM
Sezon sonu takımı iyi bir seviyede bırakacaklarını belirten Tamer Tuna, Konyaspor ve Galatasaray maçlarını üst düzey oynayarak geleceğe en iyi şekilde hazırlanacağız. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedik. Şu an sıralamada 6'ncıyız. Trabzonspor'un kaybını bekleyip maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Akhisarspor'un kupa finali var. O maçın skoru da Avrupa'yı etkileyecek. Biz taraftarımıza coşkulu, pozitif bir futbol oynayan bir takım izletmek istedik. Buradan çok iyi bir teklif aldım. Kalbimiz hep burada. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna olarak çalıştım. Göztepe dışında hiçbir şey düşünmedim ifadelerini kullandı.  

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