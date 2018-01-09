Ali DANAŞ - ANTALYA / Göztepe, ligin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'da çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan idmanda, salonda takımdan ayrı çalışan Sabri Sarıoğlu yer almadı. İki gün önce kampa katılan ve dün akşam takımla çalışan tecrübeli futbolcu, bu idmanda salon çalışması gerçekleştirdi. Bu arada sakatlığı geçen ve idmana düz koşu ile başlayan Traore, çalışmanın ikinci bölümünde takıma dahil oldu. Takım bulması için izin verilen Togolu futbolcu Prince Segbefia da antrenmanda yer almadı. Göztepeli futbolcular, ısınma hareketleri ile başlayan çalışmada, pas ve koşu çalışması, ardından da çift kale maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, yarın sabah yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.
(Görüntülü Haber) Göztepe'de Sabri Sarıoğlu takımdan ayrı çalıştı
Ali DANAŞ - ANTALYA / Göztepe, ligin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'da çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan idmanda, salonda takımdan ayrı çalışan Sabri...
09 Ocak 2018 Salı 15:56
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