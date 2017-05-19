(Görüntülü Haber) Gornji Vakuf'a yaptırılan Spor Salonu törenle açıldı

Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic: "Burada başarılı sporcuların yetişeceğine inanıyorum" Sancaktepe Belediye Başkanı Erdem: "Türkiye'nin her platformda kardeş ülke Bosna Hersek'e destek vermeye devam edeceğiz" Sancaktepe Belediyesi ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) işbirliği ile Bosna Hersek'te bulunan Gornji Vakuf şehrine yaptırılan 1500 kişilik çok amaçlı kapalı spor salonu ve Türkçe sınıfı açılışı Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende Bosna Hersek Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic, Federal Bosna Hersek Başkanı Melika Mahmutbegovic, Tika Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu ve çok sayıda davetli yer aldı. Mehter takımı gösterisi ile başlayan törende daha sonra halk korosu tarafından izleyicilere şarkılar söylendi. Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağların son dönemde yapılan çalışmalarla daha da güçlendiğini belirten Başkan Erdem; "Kardeş şehir çalışmalarının Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin artmasına katkı sağladığını belirtti. Türkiye'nin her platformda kardeş ülke Bosna Hersek'e destek vermeye devam ettiğini vurgulayan Erdem: "Bizler de yerel idareciler olarak bu ilişkileri taçlandırmak amacıyla Gornji Vakuf Belediyesi ile 2013 yılında kardeş şehir protokolü imzaladık. Sancaktepe Belediyesi meclis'nin aldığı karar ile birlikte bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz 1500 kişi kapasiteli kapalı spor salonunun yapımını üstlenip,kendi bütçemizle bu güzide eseri Bosna Hersek'li kardeşlerimizin hizmetine sunduk.Yapmış olduğumuz dostluk ve kardeşlik anlaşması bundan sonra da devam edecek.Açılışını yapmış olduğumuz Türkçe sınıfının ve spor salonunun ilerde Bosna Hersek adına şampiyon sporcuların yetişmesine vesile olması dileğiyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum şeklinde konuştu. Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic ise konuşmasında Türkiye ve Bosna Hersek'in güçlü tarih ve kültür birliğine sahip olduğunu ifade ederek ''Bu işbirliklerinin ilerleyen süreçte daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Bugün gerçekleştirilen bu proje bu işbirliğinin göstergesidir. Bu projeden dolayı TİKA'ya, Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Spor salonun hizmete girmesiyle Gornji Vakuf bölgesinde başarılı sporcuların yetişeceğine inanıyorum'' dedi.