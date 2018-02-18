(Görüntülü Haber) Gomis: "Aslan gibi devam edeceğim"

"Beni sadece kaybetmek etkiledi"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, ()





Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ilk yarısında baygınlık geçirerek yere düşmesi ile ilgili konuşan Fransız golcü, "Bu bazen benim başıma geliyor, tamamıyla strese bağlı olarak gelişen bir durum. Gençliğimde de başıma gelen bir durumdu. Bu olayın sonrasında sorun yaşamadım ve çıkıp oynadım. Bugünkü tek üzüntüm, galip gelememiş olmamız" dedi.



"BENİ SADECE BİRİNCİLİĞİ ETKİLEDİ"



Kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte maç içerisinde konuştuklarını söyleyen Gomis, "Ona iyi olduğum konusunda garanti verdim. Oyuna devam edebileceğimi söyledim, devam da ettim. Galatasaray'a gelmeden önce bu testler yapıldı ve geçtim. Galatasaray'a da böyle geldim. Bugün buraya gelip galibiyeti konuşmak isterdim. Olayın herhangi bir etkisi olmadı. Kazanamamak ve birinciliği kaybetmek beni etkiledi sadece. Merak etmesinler, aslan gibi devam edeceğim. Çalışıp aslan gibi sahaya çıkacağım" diyerek sözlerini noktaladı.