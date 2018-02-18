Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker şehit
Sele kapılan 2 Asker şehit...
Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Zırhlı araç sele kapıldı: 2...
Kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar etti
Kardeşlerin arazi kavgası : 3...
YPG yeleklerinde Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası
'Sözde' Kürdistan haritası ders kitaplarında

(Görüntülü Haber) Gomis: "Aslan gibi devam edeceğim"

"Beni sadece kaybetmek etkiledi" Olgucan KALKAN / İSTANBUL, ()   Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ilk yarısında baygınlık geçirerek...

"Beni sadece kaybetmek etkiledi"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, ()


 

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ilk yarısında baygınlık geçirerek yere düşmesi ile ilgili konuşan Fransız golcü, "Bu bazen benim başıma geliyor, tamamıyla strese bağlı olarak gelişen bir durum. Gençliğimde de başıma gelen bir durumdu. Bu olayın sonrasında sorun yaşamadım ve çıkıp oynadım. Bugünkü tek üzüntüm, galip gelememiş olmamız" dedi.

"BENİ SADECE BİRİNCİLİĞİ ETKİLEDİ"

Kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte maç içerisinde konuştuklarını söyleyen Gomis, "Ona iyi olduğum konusunda garanti verdim. Oyuna devam edebileceğimi söyledim, devam da ettim. Galatasaray'a gelmeden önce bu testler yapıldı ve geçtim. Galatasaray'a da böyle geldim. Bugün buraya gelip galibiyeti konuşmak isterdim. Olayın herhangi bir etkisi olmadı. Kazanamamak ve birinciliği kaybetmek beni etkiledi sadece. Merak etmesinler, aslan gibi devam edeceğim. Çalışıp aslan gibi sahaya çıkacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314