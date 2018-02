(Görüntülü Haber) Golf Federasyonu Başkanı Ağaoğlu: "İlk hedef Akdeniz Oyunları" (2)

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), () Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, golf milli takımlarında ilk hedefin Akdeniz Oyunları olduğunu belirterek, "Erkeklerden oldukça umutluyum. Kadınlarda da en kötü dördüncü oluruz" dedi. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübünde düzenlenen 15'inci Uluslararası Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nın son gününde Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte golf oynadı. 'SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR' Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ahmet Ağaoğlu, "Bu müsabakada sayı her geçen gün artıyor. Bu tür müsabakalar devamlılığı olduğu sürece talep de artıyor. İlk sene 10-12 takımla oynanmıştı. Şimdi ise 50'nin üzerinde takım var. Özellikle ağırlık yabancılarda. Golf turizmi açısından böyle müsabakalar son derece önemli. Bu müsabaka 15-16'ncı yılına giriyor. Kendine yer bulduğu, dışarıda da tanıtımı yapıldığı için katılımcı sayısı iki sahayı, bir oteli dolduracak sayıda. Turizm açısından son derece önemli. Sosyal golf açısından da önemli. Belek, Antalya'nın cennet bölgesi. İnsanlar uçak yolculuğuyla 4-5 saat, 5-6 bin kilometre mesafelerden geliyor. Bizim bu turnuvalar Turkish Airlines Open, Turkish Ladies Open, Turkish Airlines Challenge, bölgeyi ve golf sahalarını dünyaya tanıttı. Her amatör oyuncunun birinci hayali böylesine önemli müsabakaların oynandığı sahada oynamak, ikinci hayali ise o oyuncularla oynamaktır" dedi. 'ERKEKLERDEN OLDUKÇA UMUTLUYUM' Golf milli takımlarında ilk hedefin Akdeniz Oyunları olduğunu vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Arka arkaya yapılan iki Akdeniz Oyunları'nda takım halinde birinde ikinci, diğerinde üçüncü olmuştuk. Biraz gerçekçi olmak gerekirse İspanya favori, İtalya ve Fransa madalyanın en büyük adayları. Görüntü olarak dördüncü sırada gözüküyoruz. 3 ile 2 arasında bir yerde bitirme şansımız oldukça yüksek. Erkeklerden oldukça umutluyum. Kadınlarda da en kötü dördüncü oluruz. Kadınlarda, Fransa, İtalya ve İspanya çok iyi. Erkeklerde ise bu ülkelerden birini altımıza alıp madalya alma şansımız büyük. Erkeklerde yarın kampın son günü. Kendi aralarında müsabaka ile kampı bitirecekler. Akdeniz Oyunlarına kadar oyuncu başına 10-12 müsabaka yapmamız lazım. Programımız o şekilde" diye konuştu.