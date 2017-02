(Görüntülü Haber) Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav: ''İlhan ağabey modeli devam edecek" (1)

ERCAN ATA / ANKARA, () - GENÇLERBİRLİĞİ Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının ardından yapılan Olağanüstü Genel Kurulda kulüp başkanlığına seçilen ''veliaht'' Murat Cavcav: ''Babamın çalışma odasına hala giremiyoruz. Daha uzun bir süre girebileceğimizi düşünmüyorum. Babam Futbol duayeni bir adamdı'' dedi İLK KEZ KAPILARI AÇILDI Baba İlhan Cavcav'ın fabrikasında bulunan çalışma ofisinin kapılarını vefatından sonra ilk defa açtığını belirten Cavcav, "Aile olarak, camia olarak, çok acı günler yaşadık. Bu odaya maalesef bu aralar giremiyoruz. Daha uzun sürede gireceğimizi zannetmiyorum. Bu odada daha önce onunla çok röportajlar yaptınız. Gününü tamamen bu odada geçirir, her şeyi burada yapar ve yönetirdi. İnanın buna, İlk defa sizinle birlikte bu odaya girdim. Kötü oluyorum tabi kolay değil. Babam çok iyi bir adamdı. O Futbol duayeni bir adamdı. Duayen bir başkandı. Türk sporuna büyük emekleri geçmiş bir kişiydi. Her zaman iyi niyetliydi. Kızgın görüntüsü olsa bile, kızdığı insanı üç gün sonra çağırır ve barışırdı. Hiç kimseye kötülük beslemedi. Kalbi pırıl pırıl ve tertemiz bir adamdı'' diye konuştu. "ÇOK TUTUMLUYDU" İlhan Cavcav Genlerbirliği Kulübü'nün duayen başkanıydı ve yapı olarak çok tutumluydu diyen yeni başkan Murat Cavcav, ''Hem Gençlerbirliği'nin parasını, hem de kendi parasını kolay kolay harcamazdı. Hatırlarsınız kahverengi bir paltosu vardı. On tane paltosu vardı ama o her zaman kahverengi paltoyu giyerdi. Didine didine bu günlere geldi. İlhan Cavcav sıfırdan gelmiş bir adam ve Gençlerbirliği'ni de sıfırdan bugünlere getirdi. O'nun oğlu olmak, bu sorumluluğu almak benim için onur verici. Her zaman söylüyorum, İlhan Cavcav'ın mirasına büyük oğlu olarak tabii ki ben sahip çıkacağım. Bu mirası en iyi şekilde ben koruyacağım. En fazla özenecek biri varsa da büyük oğlu olarak o kişi benimdir. Cavcav modeli olarak kulübün bir lirası, on lira gibi harcanacak. Har vurup, harman savrulmayacak. Gençlerbirliği Kulübü her zaman alt yapısına önem verecek. Büyük futbolculara büyük paralar vermeyecek. Bugün 40, 50, 60 milyon dediğiniz para ile üç beş tane iyi futbolcu alırsınız ama kulüpte bir lira para kalmaz. Gençlerbirliği camiası çok geniş bir camia, büyük bir camia. Taraftarıyla, kitlesiyle her şeyiyle yakışır bir camiaya sahibiz. İlhan Cavcav'ın ilkelerini ben Gençlerbirliği'nin yeni başkanı olarak aynı süretle, felsefede, sistemde sürdürmek için bu göreve talip oldum. Bunu da en iyi şekilde yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla gerçekleştirmek için buradayız. Bu açıdan hiç bir Gençlerbirliği seveninin aklı kalmasın. Gençlerbirliği güvenilir ellerde, sağlam ellerde. Aynı sistemle daha ilerilere, daha iyi başarılara götürmek için her şeyi yapacağız'' ifadesini kullandı. "İlHAN CAVCAV ANKARA'NIN HABER KAYNAĞIYDI" O çok güçlü bir figürdü ve Ankara'nın haber kaynağıydı diyen Cavcav: ''Türkiye'de özellikle futbol konusunda biliyorsunuz. İstanbul basını çok içine kapalı. Çok az Anadolu takımlarına yer veriyor. O'nun kendine güveni tamdı. Kim ne düşünür, kim ne söyler yapı olarak hiç de umurunda değildi. Biliyorsunuz, kameraların karşına çıktığı zaman '''dan dan'' konuşan bir yapısı vardı. Kimseden çekinmezdi, ne varsa sizlerle paylaşan bir yapıya sahipti. Tabii ki o şeylere sahip olamam birden bire çok kolaya olmayacak. Daha iki gün oldu Gençlerbirliği Kulübü'ne başkan olalı. Tabii ki babamın karakter yapısı farklıydı. Benim yapım babama göre daha yumuşak bir tabiata sahibim. O'nun gibi olabilmem için herhalde tecrübelerine ulaşmam gerekir. O tecrübelere de zamanla ulaşacağıma inanıyorum. Aynı şekilde bende, İlhan Cavcav gibi mantığıma ters gelen şeyleri sizlerle net bir şekilde paylaşabilirim diye düşünüyorum.'' "BÜYÜK PARALAR VEREREK BÜYÜK FUTBOLCU TRANSFERLERİNDEN KAÇINACAĞIZ" Transfer politikası ile ilgili olarak üç beş sene önce herkesin farklı konuştuğunu dile getiren Cavcav, "O zaman uygulamalı takımlarımızın Avrupa'da başarılı olacağı, Türk futbolcuların Avrupa'nın kapısını açacağını söylüyorduk. Şimdi anladığım kadarıyla gen Bülent Uygun arkadaşımızın televizyonda 'rüzgar artık tersine tersine dönmeye başladı' diye beyanatı oldu. Buradan Türk sporu olarak, kulüplerimiz olarak özellikle ben Genlerbirliği Spor Kulubü Başkanı olarak şunu algıladım; yabancı futbolcularımızı tabii ki Türkiye'ye kazandırmak amacındayız. Bir lirayı on lira gibi harcayacağız. Büyük paralar vererek yabancı futbolculardan ziyade Gençlerbirliği olarak genç yetenek futbolcular keşfedeceğiz. Bizim Gençlerbirliği kulübü olarak bunu yapmamız bekleniyor.. Biz bunu bu şekilde öğrendik. Büyük paralar vererek büyük futbolcu transferlerinden kaçınacağız. Genç, yetenekli, istikbal vadeden çocuklarımızı kulübe kazandırmayı amaçlıyoruz. Alt yapımız çok önemli, alt yapımıza çok önem vereceğiz. Biliyorsunuz Gençlerbirliği'nin alt yapısı çok önemlidir. Gençlerbirliği'nin alt yapısından yetişen çok değerli oyuncular var. Ahmet Oğuz, İfan, Ahmet Çalık, Berat Tosun daha bir sürü sayamayacağım isimler. Bunlar Gençlerbirliği'nde forma giymiş, futbol oynamış arkadaşlarımız. Bugün bunlardan birkaç tanesi Gençlerbirliği'nde futbol oynuyor. Birkaç tanesini de bu dönem diğer takımlara transfer ettik. Alt yapımız, alt yapımız diyorum. Alt yapımıza her zaman çok önem vereceğiz" dedi. "SEYİRCİ POTANSİYELİNDEN MEMNUNUZ AMA ARTMASI GEREKİYOR" Ankara'daki seyirci potansiyelinden memnun olduklarını ancak daha artması gerektiğini dile getiren Murat Cavcav, şöyle konuştu: "Ankara'da sadece Gençlerbirliği Spor Kulübü yok. Ankaragücü kulübümüz var. Çok değerli Osmanlıspor var. Osmanlıspor tabii ki yeni bir seyirci kitlesine sahip ve her geçen günde seyirci kapasitesinde de artış görüyorum. Özellikle Ankaragücü'nün bu sene şampiyonluğa oynaması benim için çok gurur verici bir olay. İnşallah PTT ligine, daha sonra İnşallah Süper Lig'e çıkar. Ankara'da Ankaragücü büyük bir isimdir. Ankara'da Ankaragücü'nün oynaması Gençlerbirliği kulübü olarak bize de şeref ve onur veriyor." "GENÇLERBİRLİĞİ DAHA GÜZEL YERLERE GELECEK" "Çoğu başkan gidip de yabancı oyuncuları getirmiyor. Kulübün başındaki hocalar başkana gelip diyorlar ki,'bizim takımımız kötü, santrforumuz yok, stoperimiz yok' fikirlerini başkana söylüyorlar. 'eksiğimiz var, bunu alın, şunu alın' biz de yöneticiler olarak alıyoruz" diyen Cavcav, "Gençlerbirliği alt yapıya önem vermek zorunda. Bugün bizim kulübümüzde de 14-15 tane yabancı futbolcumuz var. İşte 3 - 4 tane bildiğiniz gibi oyuncumuzu transfer yaptık. Onun haricinde hocanın ve teknik heyetin doğrultusunda 3 - 4 tane yabancı futbolcu transfer ettik işte. Lucas Jonhotan, Body, Mehmedi bunları aldık ama bunları henüz oynatma fırsatımız olmadı. Bir takımdan üç tane dört tane as, direkt oynayan oyuncunun gitmesi takımda bazı dengeleri bozdu bundan daha doğal ve normal bir şey olamaz. Teknik heyetime, oyuncularıma güveniyorum. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Gençlerbirliği Kulübu isminden de bellidir. Biz bir birlik içerisinde olmamız lazım. Bu nokta da teknik heyetine ve oyuncularıma baktığım zaman bunu algılayabiliyorum. Gençlerbirliği'ni daha güzel yerlere getireceklerine canı gönülden inanıyorum. "HOCALARLA UZUN SÜRE ALIŞMAK LAZIM" "Teknik adama kulüp olarak, yöneticiler olarak bizler sahip çıkmazsak, oyuncular üzerinde ağırlığı olmaz" diyen Murat Cavcav, şu ifadeleri kullandı: "Ben fazla hoca değiştirme taraftarı değilim. Ama hocamız başarısız olur her kulübün yaptığı gibi, rahmetli başkanımızın yaptığı gibi bu yolu biz de izleriz ama bu yol benim için izlenecek en son yol olması lazım. Hocalarla uzun süre alışmak lazım. Hocanın futbolcuları iyi tanıması lazım. Futbolcuların hocayı iyi tanıması lazım. Bu bir ekip işidir. Zincirden bir halka koparsa başarı yakalanamaz. Ben ve yönetim olarak benisemiş olduğumuz hocanın uzun süre Gençlerbirliği'ne hizmet etmesi gerektiğine inanıyorum. Hocanın da bu şekilde algılanmasını istiyorum. Oyuncularla hocanın diyaloğu çok önemli. Zırt-pırt hoca değiştirmenin bence doğru bir karar olmayacağını düşünüyorum. Başarı varsa tabii ki devam eder ama başarı yoksa da bir maç başarısız oldu diye hocayı yollayıp da yeni bir hoca arayışına girmek hoş bir davranış değil. Hocamıza güveniyoruz. Gençlerbirliği'nin alt yapısından gelmiş bir arkadaşımız. Yıllarca Gençlerbirliği'nde oynamış bir arkadaşımız. Başarılı da inşallah daha çok başarılara imza atacak. Gençlerbirliği'ni ve camiamızı seven bir arkadaşımız. Hocamıza güveniyoruz. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyor. İnşallah Gençlerbirliği Kulübü daha iyi yerlere gelecek. Bu mirası en iyi şekilde teslim aldık. En iyi şekilde de teslim edeceğiz. Yeni yönetim kurulumuz olarak, yeni camiamız olarak herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."