Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'de sahalarında Bursaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu dedi. Galibiyeti hak ettikleri oyunu daha önceki maçlarda da sergilediklerini ifade eden Cavcav, Özellikle Ümit Özat hocanın gelişinden sonra takımımız daha başarılı oldu. Futbolcularımı canı gönülden kutluyorum. İnşallah önümüzdeki sene Ankara'mıza daha iyi bir Gençlerbirliği seyrettirmek için elimizden ne gelirse onu yapacağız diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav ''Hak ettiğimiz bir gaibiyet oldu''
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'de sahalarında Bursaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu dedi. Galibiyeti hak ettikleri oyunu daha önceki maçlarda...
26 Aralık 2016 Pazartesi 23:12
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