(Görüntülü Haber) Gençlerbirliği - Kayserispor maçının ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Kayserispor'a 3 - 2 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri maç sonunda yaptığı açıklamada, Maçın ikinci yarısında şimdiye kadar ki en iyi futbolu oynadık dedi. Özat şöyle konuştu; ''Skora baktığımızda iç açıcı değil ama ikinci yarıya baktığımızda oynadığımız en iyi oyundu. Gollerin hepsi bireysel hata. Gollerde kim olursa olsun yapabileceğiniz bir şey yok. Oyun olarak 2. yarı için futbolcularımı tebrik ettim. Kupayı başkanımızın kabrine götürmek istiyorduk, ancak olmadı. Yeni transferlerimiz iyi ve oyunumuza katkı sağlayacaklarını gösterdiler. bu bizi gelecek için umutlandırdı.'' Lig ile ilgili de konuşan Özat, ''Bu maçın ikinci yarısındaki oyundan sonra endişem kalmadı. Bloklar arasını kapatabilirsek daha iyi olacağız. Alanyaspor maçına bahane üretmeden hazırlanacağız'' ifadelerini kullandı. KAYSERİSPOR CEPHESİ Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Kayserispor'da ise teknik direktör Hakan Ertürk, ''Tek maçlar her zaman zordur. Bunun bilincinde oynadık. Maç genelde bizim kontrolümüzde geçti. Biz takım olarak ligde de bir çıkışımız var. Bu kupada da gittiği yere kadar götüreceğiz. 9 sezon önce aldığımız kupayı bu sene de alarak, ikinci kez memleketimize götürmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.