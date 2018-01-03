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(Görüntülü Haber) Gençlerbirliği günü çift antrenmanla tamamladı

Gürkan DURAL / Antalya(Serik),() - GENÇLERBİRLİĞİ ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'daki kampında sürdürürken, tedavisi süren Jailton ve izinli Elvis Manu antrenmanda yer almadı. Gençlerbirliği, ikinci yarının hazırlıklarına...

Gürkan DURAL / Antalya(Serik),() - GENÇLERBİRLİĞİ ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'daki kampında sürdürürken, tedavisi süren Jailton ve izinli Elvis Manu antrenmanda yer almadı.

Gençlerbirliği, ikinci yarının hazırlıklarına Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm merkezindeki kampında devam ediyor. Teknik direktör Ümit Özat nezaretinde çalışmalarını gerçekleştiren kırmızı-siyahlı ekip günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah saatlerinde koşu ve core çalışmasıyla antrenmana başlayan Gençlerbirliği, daha sonra pas çalışması yaptı ve tempolu koşunun ardından sabah idmanını noktaladı.

Akşam saatlerinde konaklarıkları otelin sahasında yeniden bir araya gelen Başkent ekibi, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Gençlerbirliği'nde oyuncular daha sonra pas çalışması ve minyatür kalede çift kale maç yaptı. Gruplara ayrılarak düz koşu gerçekleştiren kırmızı-siyahlı ekip son bölümde de çift kale maç ile günü tamamladı.

Gençlerbirliği'nde tedavisi süren Jailton antrenmana katılmazken, izinli olan Elvis Manu'nun 5 Ocak Cuma günü kampa katılacağı öğrenildi. Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın devam edecek.

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