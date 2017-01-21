(Görüntülü Haber) Gençlerbirliği Genel Sekreteri Gürsoy Cavcav, yataktan düşüp başını çarpmış

Gençlerbirliği Genel Sekreteri Sinan Gürsoy, beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavisi süren Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın 2 gün önce yataktan kalkarken başını yere çarptığını ve 'gizli' bir kanama olduğunu söyledi. Gürsoy, Gaziantepspor maçı için kente gelen takımın moralinin kötü olduğunu belirterek, Başkanımız çok güçlü bir insandır, 'Arnavut inadı' vardır. İnşallah bunu da atlatır diye umut ediyoruz dedi. Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, ligin 18'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçı uçakla kente geldi. Genel Sekreter Sinan Gürsoy başkanlığındaki kafile havalimanından takım otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafilede bulunan teknik direktör ve oyuncuların morallerinin düşük olduğu gözlendi. Gençlerbirliği Genel Sekreteri Sinan Gürsoy, dün akşam geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye götürülerek yoğun bakıma alınan Kulüp Başkanı 81 yaşındaki İlhan Cavcav'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. GİZLİ' KANAMA OLMUŞ Sinan Gürsoy, dün Yönetim Kurulu toplantısında bir arada oldukları İlhan Cavcav'ın 2 gün önce evindeyken yataktan kalktığı sırada düştüğünü ve başını yere çarpması sonucu gizli bir kanama olduğunu anlattı. Gürsoy, yaşananlar nedeniyle takımın moralinin kötü olduğunu belirterek, Bütün Türkiye'nin ve tüm sporseverlerin olduğu gibi takımında da morali bozuk. Yani, sabah böyle bir üzücü durumla karşılaştık. Hayat devam ediyor, kalktık geldik. Hayırlı haberlerini bekliyoruz inşallah. Başkan 2 gün önce evde düşmüştü. Yataktan kalkarken o sırada kafasını vurmuştu. Kafasını vurmadan dolayı gizli bir kanama olmuş. Dün beraberdik, Yönetim Kurulu Toplantısı yaptık. Çok kendini göstermemiş. Akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldılar dedi. ARNAVUT İNADI VAR İlhan Cavcav'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirten Gürsoy, Başkanımız çok güçlü bir insandır, Arnavut inadı vardır. İnşallah bunu da atlatır diye umut ediyoruz diye konuştu. Gürsoy, Gaziantepspor karşılaşmasının ertelenmesi yönünde federasyona müracaatta bulunmadıklarını da vurgulayarak, Federasyonla ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı. Tabi bir kulübün başkanı yani böyle bir durumla karşılaşırsa federasyon bununla ilgili herhalde bir şey yapar. Ama şuan öyle bir talebimiz yok. Dediğim gibi başkanımız neler atlattı, bunu da atlatacak inşallah dedi. Sinan Gürsoy, sabah antrenman yapmayan takımın, teknik direktör Ümit Özat'ın talebi doğrultusunda Gaziantep'te sahada ya da salonda yapabileceklerini de sözlerine ekledi.