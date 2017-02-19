(Görüntülü Haber) Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor maçının ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat Herkesle mücadele edecek gücüm var ama kimse ile kavga etmeye mecalim yok Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman Rakip için de kendimizi için adil olan ne ise o olsun istiyorum Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Bırakıp gitmek bize yakışmazdı. Herkesle mücadele edecek gücüm var ama kimse ile kavga etmeye mecalim yok dedi. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, karşılaşma sonrası maçı değerlendirdi. Özat, kesinlikle inanmadığım bir şeyin arkasından gitmeyen bir karaktere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti Geldiğimizde futbolcularımızla taşın altına elimizi koyduk. Bu takımı buralara beraber getirdik. Oyuncularımızın kalitesinin yükselmesi, giden oyuncuların katkıları, iyi transferler yaptılar iyi kazandılar bunlar futbolda var. Bu kulübün kasasına 23 trilyon para girdi. Art niyetli olsaydım bu kulüpte yetiştiğimi unutup bırakıyorum derdim. Gençlerbirliği'ni bir Ümit değil, bin Ümit feda olsun. Transfer yapan futbolcuların takımdan ayrılmasının ardından bir süre kötü gidilebileceğini daha önce söylediğini hatırlatan Özat, Bırakıp gitmek bize yakışmazdı. Herkesle mücadele edecek gücüm var ama kimse ile kavga etmeye mecalim yok. Öyle anılmak istemiyorum. Cavcav büyük kayıptı. Alınan oyuncuların maliyeti belli. Geçiş sürecine ihtiyacı var. Ben yarın da gidebilirim. Cavcav'ın, bu kulübün bir lirasını hak etmeden yemem, yedirmem. En pahalı transferimiz 400 bin avro. Dos Santos'a 2 sene sonra 5 milyon avro vermesinler futboldan elimi ayağımı çekerim. İnsanların niyetlerini çok iyi biliyorum. Umarım başkan babasının bıraktığı sancağı daha yukarıya taşıyacak şeklinde konuştu. Serdar ve Aydın ile ilgili gelen eleştiriler hakkında konuşan Özat, Anne çocuğunun elindeki iki elmadan birini istiyor. Çocuk ikisini de ısırınca annesi vermeyeceğini düşünüyor ancak tatlı olanı annesine veriyor. Bize ön yargıyla bakılmasına gerek yok. Oyuncularım niye eleştirdiğimi biliyor. Serdar ve Aydın'ın daha iyi yerlere geleceğini biliyorum. Benim istediklerimi yaparsan, hedeflerine daha çabuk ulaşırsın, taraftara oynarsan yerinde sayarsın. Futbolcu küserse kendine yapar. Başarılı olmaları için konuştum. Aydın ve Serdar ile sözleşme uzatmak istiyoruz. Gençlerbirliği, Gençlerbirliklilerin olmalı, menfaatçilerin değil. Bu kulübe 9 yaşında girdim, gerçeklerini biliyorum. Yarın hangi çatlak seslerin çıkacağını da biliyorum. Tek derdim var çocuğuma helal ekmek götürmek. Bu kulübün babası gitmiş hala gölgesini arıyoruz değerlendirmelerinde bulundu. ATİKER KONYASPOR CEPHESİ Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise, Bugün ki koşullar içinde bunu tersine çevirme şansı imkansıza yakın. Rakip için de kendimizi için adil olan ne ise o olsun istiyorum. Bu düşüncemizi kaybetmiş durumdayız dedi. Kocaman, Son 4-5 haftalık gidi bakıldığı zaman. Buna uygun davranan Gençlerbirliği oldu. İki takımda yapabileceklerini maksimum seviyede yapmaya çalıştılar. Aradaki temel fark şuydu; bütün enerjisini grup halinde harcayan bir takım ile bütün enerjisini bireysel olarak harcayan bir takımın mücadelesi vardı. Grup halinde enerjisini biriktirip harcayan takımın oyun içerisinde bir adım önce olması muhtemeldi. Tamamen maç bu şekilde gelişti diye konuştu. Hataların büyük bir kısmı bizim aleyhimize oluyor diyen Kocaman, şöyle devam etti Erken gelen golden sonra 4 taneye yakın net denebilecek gol pozisyonlarına girdik. Anlık bireysel çabalarla üretilen pozisyonlardı. Bunlardan bir tanesi maça tutunma ihtimalimizi arttırabilirdi. Bu psikolojiyi bizim lehimize çevirebilirdi. Bununla beraber bizim bu oyunun skoruna söyleyecek hiçbir şeyimiz yok söylemek lazım. Kendi adımıza da söylüyorum bunu, bizim sahamız da kötüye gitti, dolayısıyla geçen haftaki oyunda da tam ihtiyaç duyduğumuz anlarda rakibinde çok azaldığı bölümde, topu hızlı bir şeklide akıtan bir zemin ancak; rakibi sıkıntılı ve açık yakalayabilecek duruma getirmek çok zor oldu. Düzeltmemiz lazım ama aynı şekilde Başkent'in sahası, yine berbat bir zemin, top tıkır tıkır gidiyor. Kontroller zorlaşıyor. Son 6 maçta 4'üncü mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Kocaman, Ufak tefek sıkıntıların olduğu da yadsınamaz bir gerçek diye konuştu. Adil bir oyun istediklerini söyleyen Kocaman, Oyundaki özellikle hakemlerin, antrenörlerin, oyuncuların adalet çevresinde dönmeye başladıkları zaman gelişme olur. Böyle duygu ve düşüncemizi kaybetmiş durumdayız. Dolayısıyla bunu geri getirme şansımız yok. Bugün ki koşullar içinde bunu tersine çevirme şansı imkansıza yakın. Rakip için de kendimizi için adil olan ne ise o olsun istiyorum. Bu düşüncemizi kaybetmiş durumdayız ifadelerini kullandı.