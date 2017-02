(Görüntülü Haber) Geleceğin yıldız futbolcuları, FCBEscola İstanbul Beko'da yetişiyor

Orhan SENCER İSTANBUL, () BEKO, dünyanın en iyi futbol okullarından FCBEscola'nın İstanbul'daki okuluna sponsor oldu. Dünyanın en hızlı büyüyen küresel markalarından Beko, FC Barcelona ile ortaklığını yeni bir boyuta taşıdı. Yıllardır sporu sahiplenen, gençlerin gelişimine destek olan Beko, FC Barcelona sponsorluğunun ardından futbol eğitimine de yatırım yaptı. Beko, dünyanın en iyi futbol okullarından FCBEscola'nın İstanbul'daki okuluna sponsor olarak, geleceğin futbol yıldızlarının yetişmesine katkıda bulunmaya başladı. Proje kapsamında, 6-14 yaş arası kız ve erkek çocukların FC Barcelona'nın alçakgönüllülük, saygı, gayret, takımdaşlık ve tutku değerleri ile FCBEscola İstanbul'da hem iyi bir insan, hem de iyi bir futbolcu olarak yetişmeleri hedefleniyor. 17 ülkede 10 binden fazla çocuğun eğitim gördüğü FCBEscola'nın, 10-13 Nisan'da Barcelona'da bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Futbol Turnuvası'na İstanbul'dan katılacak takımlar, Türkiye'yi Beko'nun desteğiyle temsil edecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'nde bulunan FCBEscola İstanbul Beko tesislerinde bugün düzenlenen basın toplantısında Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve FCBEscola Direktörü Franc Carbó, Beko'nun FCBEscola İstanbul ile olan sponsorluk detaylarını açıkladı. GENÇLERİN GELECEĞİNE İNANIYORUZ Camp Nou'dan İstanbul'a uzanan yolda, sporun, birleştirici gücü ve özellikle çocuklara ve gençlere aşıladığı 'fair-play' duygusunun altını çizen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Beko 2006 yılından bu yana spor yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'nın birçok ülkesinde tüketicilerimizin hayatına sporun değerleri ile dokunduk. Sporun geniş kitlelere ulaşma gücü, global bir marka olarak bizim de vizyonumuzla birebir örtüşüyor. Spora öteden beri destek veren bir marka olarak, Türkiye'deki çocukların spor konusundaki gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen küresel markalarından biri olan Beko ile dünyanın efsane futbol kulübü FC Barcelona; mükemmeliyetçilik, kusursuzluk, takım çalışması, inovasyon ve global değerler ile yaptığımız işe olan tutkumuz gibi ortak prensipler etrafında buluşuyor. Global bir ortak olarak FC Barcelona'ya sağladığımız bu destek, kulübün global başarı hikayelerine de katkıda bulunuyor. Çocuklarımızın iyi birer sporcu olmak kadar, iyi birer insan olmanın önem ve değerini spor yaparken öğrenmelerini de hedefliyoruz diye konuştu. 17 ülkede 10 binden fazla çocuğun eğitim gördüğü FCBEscola'nın, 10-13 Nisan'da Barcelona'da bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Futbol Turnuvası'na, İstanbul'dan katılacak takımların Türkiye'yi Beko'nun desteğiyle temsil edeceğini belirten Dinçer, Böylece, okulda eğitim alan ve gelecek vaat eden burslu genç sporcularımız Beko'nun desteği ile rüyalarına bir adım daha yaklaşacaklar dedi. DÜNYANIN İKİ DEV MARKASININ BULUŞMASI FCB Escola Direktörü Franc Carbó ise, iki dev marka arasında gerçekleşen bu ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocuklarını iyi bir spor okuluna emanet etmek isteyen aileler için FCBEscola İstanbul'un altyapı, teknik ekip, eğitim sistemi ve sağlık desteği gibi konularda üstün olanaklar sunduğunu vurgulayan Carbo, sözlerini şöyle sürdürdü 2014 yılından bu yana FC Barcelona'ya sponsor olan Beko'nun desteği kulübümüz için çok önemli. Beko, şimdi de FCBEscola İstanbul'un ana sponsoru olarak, bu desteği bir adım öteye taşıyor. Her bir FCBescola'da amacımız, FC Barcelona değerlerini taşıyan, iyi futbolcular yetiştirmek. Türkiye'deki okullarımızda 3 yıldır bunu gerçekleştiriyor olmaktan dolayı son derece gururluyuz ve gelecekte çok daha fazla çocuğa ulaşmayı umuyoruz. FCBEscola İstanbul Beko, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi ve Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü içerisinde iki okulda eğitim veriyor. 2016-2017 sezonundan itibaren FCBEscola İstanbul Beko adını alan okulda, dünyaca ünlü kulübün 'Bir kulüpten daha fazlası' mottosuna uygun olarak futboldan daha fazlası öğretiliyor. FC Barcelona'nın metodolojisine ve felsefesine uygun olarak futbol bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunulan okullarda, dünya çapında 17 ülkede 24 okulda, 10.000'in üzerinde çocuk eğitimini sürdürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 1.500 çocuğa ulaşan FCBEscola İstanbul'da ise şu an 700 çocuk futbol eğitimine devam ediyor.