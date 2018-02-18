(Görüntülü Haber) Gazişehir Gaziantep - İstanbulspor maçının ardından

Erkan Sözeri: "5'te 5 yaptık mutluyuz"

Tamer Avcı: "Önümüzdeki hafta daha iyi olmaya çalışacağız"

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, ()





Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Erkan Sözeri, son 5 maçı kazanarak puan cetvelinde iyi bir noktaya ulaştıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Maçtan önce rakibimizi iyi analiz ettik. Değişken dizilimlerle oynayan bir rakibimiz vardı. Bizde bu dizilimlere çalıştık. Elimizden geldiği kadar pas imkanı vermedik. İstanbulspor, buraya hak ederek geldi ama maçın tamamına hakim bizdik. Coşkulu ve arzulu bir futbol oynadık. Oyuncu değişiklikleri de yerinde oldu. Taraftar Webo'yu istedi ama oyuna girişi de planımızın bir parçasıydı. Hemen bu maçı bırakıp zorlu Eskişehir maçına hazırlanacağız. Çok keyifli bir maç olacak. Oyuncularım bugün çok yoruldu. Belki rotasyon yapacağız belki de iyi dinlendirmeye çalışacağız. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Taraftar da daha çok gelecektir. Bugün oyuncularım coşkulu oynadıysa bunun büyük bir katkısı da taraftardı. Onlara teşekkür ediyorum"



TAMER AVCI: "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DAHA İYİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



İstanbulspor teknik direktörü Tamer Avcı ise rakibin daha iyi oynadığını ifade ederek, "Maça iyi başlamadık. Toparlanmaya çalışırken kalemizde bir gol gördük. İkinci yarıya daha iyi başladık ama sonuca gidemedik. Rakibimiz hak etti. Biz de daha çok çalışarak önümüzdeki haftalarda iyi olmaya çalışacağız" diye konuştu.