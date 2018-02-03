(Görüntülü Haber) Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının ardından

Erkan Sözeri Kazandığımız için mutluyuz

Sait Karafırtınalar İlk yarısını kötü oynadığımız bir maçtı

Eyyüp BURUN GAZİANTEP, ()

Spor Toto 1?inci Lig?de evinde konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Erkan Sözeri iyi bir maç çıkardıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek şunları dedi

Kaliteli bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Mücadelesi ve teknik kapasitesi yüksek bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Hakikaten ihmale gelmez, boş bırakıldığı anlarda çok iyi işler yapan, çok iyi işler yapan, çok iyi pas trafiği yapan bir takım. Bu bilinçle ilk yarı çok pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Bizim oyunumuza gelince de mücadele kalitesi yüksek bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularımız elinden geleni yaptı onları tebrik ediyorum. Bugün çok istekliydiler bunları da gördük. Taraftarlarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Gazişehir, Süper Lig'de oynamayı hak ediyor. Bu da taraftarlarımızın desteği ve bizim mücadelemizle mümkün olacaktır. Ligin başarılı takılarından birisiyiz bunun nedeni de oyuncular saha içerisinde birbirlerine yardımcı oluyor.

BOLUSPOR CEPHESİ

Sait Karafırtınalar ise rakibin iyi oynadığını söyleyerek, Önce rakibi tebrik ediyoruz. Bizim adımıza zor bir maçtı fakat onlar adına da zor bir maçtı oldu ama kazandılar. İlk yarısını kötü oynadığımız bir maçtı ama ikinci yarı bir değişiklik yaptık. Ofansif bir hamle ile orta sahayı kreatif hale getirdik. İkinci yarıyı neredeyse tek kale oynadık diyebilirim. İlk yarıda da iki tane pozisyonumuz vardı. Melih, Ahmet fark etmez iki haftadır çok gol kaçırıyoruz. İyi oynuyoruz ama bu sonuç oyunu neticesinde diye konuştu.