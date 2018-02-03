Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika.... CHP Kılıçdaroğlu ile devam dedi... İşte adayların aldığı oy
CHP'de bir değişim yok... Kılıçdaroğlu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda...
Son dakika... TSK açıkladı 8 asker şehit
Teröristler tankımızı vurdu 5 asker...
Ispartalı uzman çavuş Afrin'de şehit oldu
Ispartalı uzman çavuş Afrin'de şehit...

(Görüntülü Haber) Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının ardından

Erkan Sözeri Kazandığımız için mutluyuz Sait Karafırtınalar İlk yarısını kötü oynadığımız bir maçtı Eyyüp BURUN  GAZİANTEP, () Spor Toto 1?inci Lig?de evinde konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik...

Erkan Sözeri Kazandığımız için mutluyuz
Sait Karafırtınalar İlk yarısını kötü oynadığımız bir maçtı
Eyyüp BURUN  GAZİANTEP, ()
Spor Toto 1?inci Lig?de evinde konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Erkan Sözeri iyi bir maç çıkardıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek şunları dedi
Kaliteli bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Mücadelesi ve teknik kapasitesi yüksek bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Hakikaten ihmale gelmez, boş bırakıldığı anlarda çok iyi işler yapan, çok iyi işler yapan, çok iyi pas trafiği yapan bir takım. Bu bilinçle ilk yarı çok pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Bizim oyunumuza gelince de mücadele kalitesi yüksek bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bütün oyuncularımız elinden geleni yaptı onları tebrik ediyorum. Bugün çok istekliydiler bunları da gördük. Taraftarlarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Gazişehir, Süper Lig'de oynamayı hak ediyor. Bu da taraftarlarımızın desteği ve bizim mücadelemizle mümkün olacaktır. Ligin başarılı takılarından birisiyiz bunun nedeni de oyuncular saha içerisinde birbirlerine yardımcı oluyor.
BOLUSPOR CEPHESİ
Sait Karafırtınalar ise rakibin iyi oynadığını söyleyerek, Önce rakibi tebrik ediyoruz. Bizim adımıza zor bir maçtı fakat onlar adına da zor bir maçtı oldu ama kazandılar. İlk yarısını kötü oynadığımız bir maçtı ama ikinci yarı bir değişiklik yaptık. Ofansif bir hamle ile orta sahayı kreatif hale getirdik. İkinci yarıyı neredeyse tek kale oynadık diyebilirim. İlk yarıda da iki tane pozisyonumuz vardı. Melih, Ahmet fark etmez iki haftadır çok gol kaçırıyoruz. İyi oynuyoruz ama bu sonuç oyunu neticesinde diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

diyarbakır escort bayan

türk porno porno izle adult forum bayan escort istanbul escort escort bayan porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort