(Görüntülü Haber) Gazişehir'den beraberlik çağrısı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,() SPOR Toto 1'inci Lig'de Play-Off oynaması kesinleşen Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün yönetimi ve futbolcuları birlik beraberlik çağrısı yaptı. Gazişehir Gaziantep Tesisleri'nde Gazişehir Gaziantep Başkanı Adil Sani Konukoğlu, teknik direktör Erkan Sözeri, takım kaptanları Pierre Webo ve Ahmet Kesim basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan ve tüm Gazianteplilerin birbirine kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Adil Sani Konukoğlu, "Biz birlik olursak, seyircisiyle, futbolcusuyla, teknik heyetiyle birbirimize kenetlenirsek bu işi başarırız. Biz net bir şekilde bu işe kilitlendik. Allah'ın yardımıyla güzel bir oyun iyi bir futbolla bu şehre kupayı getiririz. Biz desteklerini esirgemeyen herkese minnettarız. Tek yumrukla tek hedefle yalnızca şampiyonluk" dedi. İkinci yarıda başarılı bir performans sergilediklerini söyleyen teknik direktör Erkan Sözeri ise, "Özellikle ikinci yarı takımımızın performansı dikkate değer. Bunun sonucunda da Play-Off nasip oldu. Gaziantep'e hem Süper Lig müjdesini hem de şampiyonluk kupasını getirmek istiyoruz. Son haftalarda biraz motivasyon kaybı ve stres yaşadık ama bunun sebebi de her maça anormal derecede final havasında girmemizdi. Zmaman zaman hatalar yapmış yapılsa da öncelikli hedefimiz takımı iyi bir yere getirmekti. Play-Off'a da iyi hazırlanıyoruz ve umuyoruz ki hedefimize ulaşacağız. Bunun için özellikle taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. Ben taraftarlarımızdan içeride oynayacağımız ilk Play-Off maçında ve nasip olursa finalde Gaziantep'in plakası 27 biz statta 27 bin taraftar görmek istiyoruz. Ben buradan oyuncularım ve kendi adıma söz veriyorum o kupayı Gaziantep'e getireceğiz" diye konuştu.