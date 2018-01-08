(Görüntülü Haber) Gaziantepsporlu futbolcular isyan etti

Eyyüp BURUN - Mustafa KANLI / GAZİANTEP, () Gaziantepsporlu futbolcular, basın açıklaması yaparak kadro dışı bırakılan futbolcuların tekrar kadroya alınmasını aksi takdirde kendilerinin de maçlara çıkmayacaklarını ifade etti. TFF 1'inci Lig'de mücadele eden ve hem mali anlamda kötü günler yaşayan, hem de ligde kötü bir performans sergileyen Gaziantepspor'da futbolcularla yönetim arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Futbolcular, Celal Doğan Tesisleri önünde toplanarak, çok düşük ücretler karşılığında sözleşme imzalamalarına rağmen maaşlarını alamadıklarını iddia ederken, takım kadrosundan çıkarılan Elyasa, Şenol ve Muhammed'in ise, takıma dönmemeleri halinde maçlara çıkmayacaklarını dile getirdi. Son süreçte yönetim tarafından kadrodan çıkarılan kaptan Elyasa Süme, takımdaki oyuncuların maaşlarını alamadıklarını söyledi. Gaziantep Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın takıma sahip çıkmasını isteyen Elyasa, şunları dedi: "Burada maddi, manevi olarak inanılmaz zorluklar içerisindeyiz. Burada asgari ücretin altında olduğu halde para alamayan çocuklar var, futbolcular var. Bununla ilgili sorunları yönetime ilettik. Bunları söyledikten sonra başkan bir gün önce arayarak istifa edeceğini söylüyor, sonraki gün biz kadro dışı kalıyoruz. Arkadaşlar zaten bu haksızlığı görerek bize sahip çıktılar. Burada biz hiç kimseyi örgütlemedik. Buradaki genç arkadaşlarımız, genç olabilir, tecrübesiz olabilir ama büyük insanlar. Gerçekten çok olgun davranıyorlar. Yaptıkları hareketler gerçekten takdire şayan. Uzun yıllardır profesyonel olarak futbol oynuyorum böyle bir birlik görmedim. Benim tek isteğim sayın valimiz gelsin artık baksın burada neler oluyor. Biz bu takımı ayakta tuttuk, buna da devam edeceğiz ama büyüklerimiz artık bize sahip çıksın." Futbolcu Erdal Ahmet Özdemir ise, ücret almadan oynadıklarını buna rağmen kulüp yöneticilerinin kendilerine kötü davrandığını ve hakarete varan sözler söylediğini dile getirdi. Kadro dışı bırakılan futbolcuların takımdan gönderilmesi halinde kendilerinin de takımdan gideceklerini ifade eden Özdemir şöyle konuştu: "Sezon başında takımın hepsi altyapıdan çıktı. Biz gençler olarak maddi kazancı düşünmeden resmen boş kağıda imza attık. Buna rağmen sezon başından beri sürekli olumsuzluklar var ve futbola dair hiçbir şey yok. 4-5 aydır para alamayan, buradan eve gitmek için cebinde parası olmayan futbolcular var. Antrenman yapamıyoruz, biz idmana çıkmayalım diye kapıyı kilitledikleri bile oldu. Başımızdaki 3 büyük ağabeyimiz bize destek oldu, şimdi de o ağabeylerimizi göndermeye çalıştılar. Eğer onlar giderse, biz de gideceğiz, takımda kalmayacağız. Yöneticiler artık son noktaya geldi. Dün bizimle kavga ettiler. Biz sahada canımızla başımızla mücadele veriyoruz, yenildiğimiz maçlarda bize küfür eden yöneticiler oldu." Futbolculardan Harun Enes Nural da Elyasa, Muhamed ve Şenol'un takıdan gönderilmesi halinde oyuncuların maça çıkmayacağını söyledi. Açıklamaların ardından futbolcular tesislere girdi.