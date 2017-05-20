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(Görüntülü Haber) Gaziantepspor'un düşmesi kentte üzüntüye yol açtı

Gaziantepspor'un 27 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'den düşmesi, üzüntüye sebep oldu. Ligde tarihinin en kötü sezonu geçiren Gaziantepspor'un, bugün deplasmanda 2-0 kaybettikleri Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından ligden...

Gaziantepspor'un 27 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'den düşmesi, üzüntüye sebep oldu.

Ligde tarihinin en kötü sezonu geçiren Gaziantepspor'un, bugün deplasmanda 2-0 kaybettikleri Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından ligden düşmesi kesinleşti. 2016- 2017 sezonunda 3 teknik direktör değiştiren kırmızı siyahlı ekip, oynadığı 32 maçın sadece 7'sini kazandı, 20'sini kaybetti, aldığı 5 beraberlikle son 27 sezonun en kötü performansını gösterdi. Lig boyunca 29 gol atan Gaziantepspor, kalesinde ise 56 gol gördü. 1990-1991 sezonundan bu yana Süper Lig'de yer alan kırmızı siyahlı ekibin ligden düşmesinin kesinleşmesiyle taraftarlarda da büyük üzüntü yaşandı.

Kentin en büyük simgelerinden birisi olan Gaziantepspor'un ligden düşmesine yönetimin yanlış planlamasının neden olduğunu savunan taraftarlar, kümeden düşmenin kent için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

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