(Görüntülü Haber) Gaziantepspor Teknik Direktörü Üzülmez: "İkinci yarı çıkışa geçeceğiz" (2)

Brezilyalı futbolcu Mota: "Gerçek Gaziantepspor'u göstereceğiz" SERHAN TÜRK / BELEK, (ANTALYA) Gaziantepspor'da teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılmasının ardından 15. haftada göreve gelen İbrahim Üzülmez, sezonun ikinci bölümüne hazırlandıkları Antalya'da 'nın sorularını yanıtladı. Üzülmez, Gaziantepspor'un ligin ikinci yarısında çıkışa geçeceğine inandığını söyledi. Teknik adam şöyle konuştu; "Hedefimiz, Gaziantep camiasını şu anki bulunduğu durumdan uzaklaştırmaktır. Kötü geçen bir ilk yarının ardından, ikinci yarı sahaya bu durumu değiştirmek isteyen bir Gaziantepspor çıkacaktır. Kolay olmayacak. Fakat bunu başarabilecek kadro ve donanıma sahibiz. 4-5 transfere ihtiyacımız olduğunu başkanla konuşmuştuk. Şu anda 2 oyuncu aramıza katıldı. 3 oyuncu daha aramıza katıldığı zaman çalışmalarımızın meyvesini gelen arkadaşlarımızla beraber ortaya çıkaracaktır." Terör saldırıları ile ilgili de konuşan Üzülmez, "Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Biz ülkemizi seviyoruz. Yabancı oyuncular da bu ülkenin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ama maalesef dünyanın her tarafından bu terör yaşanıyor. Bu sadece bizim ülkemizde olmuyor. Ama birbirimize daha çok kenetlenmemiz lazım. Çocuklarımızın geleceğini daha sağlam temeller altına almak için bütünlüğe ihtiyacımız var. Bir tane ülkemiz var ve her kesimin sahip çıkması gerekiyor. Buraya gelen oyuncular da "terör ülkesi" falan bıraksınlar bu ayakları. İspanya'da da terör oluyor, Belçika'da da oldu. Yakın zamanda Fransa'da da yaşandı. Önemli olan ön yargıyla yaklaşmamak. Biz ülkemizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz." BRUNO MOTA: "GERÇEK GAZİANTEPSPOR'U GÖSTERECEĞİZ" Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Motaise, "İlk yarı bazı şanssız maçlarımız oldu. Fakat devre arasında iyi bir şekilde hazırlanmak için buradayız. Gerçek Gaziantepspor'u göstermek için buradayız. Aramıza yeni arkadaşlarımız da katılacaktır. Onlarla birlikte birlik olup daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz durumdan da çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. İlk yarıda talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ancak bu kampta iyi bir şekilde çalışarak forma şansı bulacağımı düşünüyorum. Mota ayrıca, yeni teknik direktörleri İbrahim Üzülmez ile daha iyi yerlere geleceklerine inandığını söyledi. -